Le module de service lunaire européen ESM 3 à bon port

L'Ukraine tapisse une tranchée russe de thermite à l'aide d'un drone : température supérieure à 2000 °C !

Alors que les Forces armées ukrainiennes avaient déjà utilisé des grenades thermites larguées depuis un drone, une récente vidéo montre un changement d’utilisation ; le drone est équipé d’une charge thermite qu’il déclenche mais ne largue pas, préférant tapisser une zone de thermite et non pas une cible précise. Une fois enclenchée, la réaction chimique de ces munitions incendiaires atteint plus de 2 000 degrés Celsius et fonctionne même sous l’eau !