Le missile supersonique Bliskavka 

Têtes chercheuses

Le directeur du bureau d’études « Youzhnoyé » (situé à Dniepropetrovsk, Ukraine) Dmitry Kalinitchenko a déclaré que le futur missile « Bliskavka » sera équipée d'autodirecteurs radar et optiques, pour garantir la précision du missile et l’utiliser dans différentes conditions météorologiques ou opérationnelles. Deux "AD" sont actuellement développées pour le missile. L’un est actif-passif, pour attaquer les objectifs navals. L’autre essentiellement passif, est dédié à la version antiradar du Bliskavka .

Projet de Missile Bliskavka

« Bliskavka » (« la foudre » en ukrainien) est un projet de missile guidé supersonique, présenté au salon « Armes et sécurité » de Kiev en 2019. Le rayon d’action du missile prévu serait de 110 km et, selon certaines indiscrétions sa vitesse pourrait varier entre 2000 et 2500km/h. Il pourrait équiper les SU-24M et SU-27 en service dans l’armée ukrainienne. Participent aux travaux le bureau d’études « Youzhnoyé » pour l'électronique du missile et « Ivtchenko-Progress » pour la propulsion.

Scepticisme