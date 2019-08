Le Ministère des Armées créé la cellule de coordination de l'IA de défense

Le Ministère des Armées a annoncé le 30 juillet la création de la cellule de coordination de l'intelligence artificielle de défense, également appelée CCIAD. Cette décision fait suite à la publication du document d'orientation de l'innovation de défense (DIOD).

La cellule de coordination de l'intelligence artificielle de défense fera partie de l'agence d'innovation de défense (AID) et sera dirigée par Michaël Krajecki, nommé le 1er juillet dernier directeur de projet intelligence artificielle. Des investissements seront réalisés afin de permettre l'émergence de la CCIAD et la doter de moyens humains. Ainsi « la CCIAD rassemblera à l'horizon 2020 une dizaine d'experts pluridisciplinaires », d'ici 2025 plus de 100 M€/an seront consacrés à l'IA de défense et d'ici 2030 ce sont plus de 200 experts qui seront recrutés.

Outre la création de la cellule de coordination de l'IA de défense, « un comité d'éthique ministériel sera également mis en place avant la fin de l'année. Il aura notamment vocation à traiter, dès 2020, des questions posées par les technologies émergentes comme l'IA et leur emploi par l'homme dans le domaine de la défense », ajoute le Ministère des Armées.