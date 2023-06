Le ministre des Armées confirme le Rafale F5 et le futur drone de combat pour l'AAE

Nouvelle audition dans le cadre de la LPM pour le ministre des Armées

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a été auditionné pour la troisième fois dans le cadre de la Loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 par la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Lors de cet exercice qui s’est tenu ce mercredi 7 juin, le ministre a apporté des certitudes au sujet du Rafale au Standard F5 et du drone de combat qui l'accompagne. En effet, au mois de mai dernier est apparu un amendement déposé par le Gouvernement au dossier annexe de la LPM concernant directement les capacités aériennes de l’armée française. Il évoquait la volonté d’un maintien du système Rafale jusqu’à un Standard F5 et précisait sa future configuration de vol, en duo, au côté d’un drone de combat accompagnateur.

Des certitudes et dates sur le Standard F5 du Rafale

L’audition du ministre des Armées a permis de confirmer que le Standard F-5 du Rafale est un élément à part entière de la prochaine LPM, qui comprendra « l’ensemble des sommes, pour les études et la faisabilité » de la version future du chasseur français. De cette audition, ressort dans un premier temps que la mise en service du Standard F5 est attendue pour 2030, date à laquelle prendra fin la prochaine LPM.

Le ministre a ensuite tenu à préciser que le Standard F5 n’est pas un concurrent du programme de Système de Combat Aérien du Futur et de son New Generation Fighter – NGF. Il confirme ainsi les propos du Président Directeur Général de Dassault, qui a lui aussi été auditionné récemment par la commission. Leurs dires s’accordent sur une arrivée du SCAF bien après 2040. Le Standard F5 aura donc, tout d’abord, un rôle de transition entre le Rafale F4 et le NGF. Il sera ensuite amené à cohabiter avec ce dernier au sein de l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE). L’espoir d’un succès à l’export pour le Rafale F5 a été exprimé par le ministre, une suite logique au vu du succès du Rafale à l’étranger.