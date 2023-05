Évolution du Rafale et avenir du SCAF : le point de vue de Dassault

À l'occasion d'une audition devant la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, a partagé des informations clés sur l'avenir de l'aviation militaire en France. L'audition, d'une durée d'1h30, a mis en lumière plusieurs points remarquables qui pourraient façonner les développements futurs de l'industrie aéronautique du pays (voir la version complète de l'audition).

Le Système de Combat Aérien du Futur (SCAF) pourrait être reporté bien au-delà de 2040.

Le Programme SCAF en est pour l’instant à la phase des commandes d’étude (phase 1B) démarrée en début d’année avec les partenaires allemands et espagnols. La mise en service du SCAF pourrait cependant être reportée bien au-delà de 2040. Son développement complet nécessiterait un temps considérable avant de devenir opérationnel, le programme devant déjà atteindre la phase de réalisation d'un démonstrateur. Conditionnée par la phase 2, cette part du programme SCAF sera soumise à un nouveau contrat une fois la phase 1B terminée. Le PDG de Dassault Aviation fait, à ce sujet, le parallèle avec le projet de drone de combat européen nEUROn en rappelant qu’il n’a fait l’objet que d’un seul contrat entre la phase T0, correspondant aux prémices du programme, jusqu’à l’essai en vol. Notons que le programme réunissait non pas trois mais six pays. Une multiplication des contrats pour chacune des étapes du SCAF, implique de nouvelles discussions entre l’ensemble des parties prenantes, elles même dépendantes de leurs autorités et parlements, un facteur qui pourrait en effet compliquer les avancées du programme et la réalisation du chasseur NGF (Next Generation Fighter) qu'il comprend.