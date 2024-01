Le ministère français de l'Intérieur commande 42 hélicoptères H145

42 nouveaux hélicoptères H145

La Direction générale de l'armement (DGA) a commandé 42 nouveaux hélicoptères H145 à la fin de l'année 2023, pour le compte du ministère de l'Intérieur, les livraisons devant débuter en 2024. Sur ces 42 hélicoptères, 36 sont destinés à la Sécurité Civile, tandis que la Gendarmerie Nationale en utilisera six. Le contrat comprend une option pour 22 H145 supplémentaires destinés à la Gendarmerie Nationale et une gamme de solutions de soutien et de service allant de la formation aux pièces détachées, ainsi qu'un ensemble complet de services de soutien initial pour l'aéronef.

La poursuite d'une relation de longue date

"Nous entretenons une relation de longue date avec la Gendarmerie Nationale et la Sécurité Civile et je suis très fier que nous puissions ajouter un nouveau chapitre à notre histoire commune", a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters. "Le H145 a déjà fait ses preuves auprès de la Sécurité Civile en menant de nombreuses missions de sauvetage dans l'environnement montagneux difficile des Alpes françaises", a-t-il ajouté. "Le H145 est utilisé par de nombreuses forces de l'ordre à travers le monde. La gendarmerie bénéficiera d'un hélicoptère de pointe équipé des derniers systèmes de mission", a-t-il expliqué.



36 H145 pour remplacer 33 EC145 actuellement en service

La Sécurité civile exploite actuellement quatre H145 à cinq pales, commandés en 2020 et 2021. Les 36 H145 remplaceront progressivement les 33 EC145 actuellement en service pour les services de sauvetage et de transport médical aérien dans toute la France. Côté Gendarmerie, les six H145 initieront le renouvellement de la flotte, composée d'Ecureuils, d'EC135 et d'EC145. Ils seront équipés d'un système électro-optique et d'un ordinateur de mission pour effectuer les missions de maintien de l'ordre les plus exigeantes.

H145 cinq pales, une charge utile de 150 kg supplémentaires

Certifiée par l'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne en juin 2020, cette nouvelle version de l'hélicoptère bimoteur léger H145 le plus vendu d'Airbus apporte un nouveau rotor innovant à cinq pales à l'hélicoptère multi-missions, augmentant la charge utile de 150 kg tout en offrant de nouveaux niveaux de confort, de simplicité et de connectivité. Propulsé par deux moteurs Safran Arriel 2E, le H145 est équipé d'un système de régulation numérique à pleine autorité (FADEC) et de la suite avionique numérique Helionix. Cette dernière comprend un pilote automatique 4 axes très performant, ce qui accroît la sécurité et réduit la charge de travail du pilote. Son empreinte acoustique particulièrement faible fait du H145 l'hélicoptère le plus silencieux de sa catégorie. Aujourd'hui, Airbus compte plus de 1 675 hélicoptères de la famille H145 en service dans le monde entier, totalisant plus de 7,6 millions d'heures de vol.