Le microlanceur Electron rate (de peu) une première

Electron trace sa route

Le 2 mai, la société d’origine néo-zélandaise Rocket Lab a effectué le troisième lancement de l’année de son microlanceur Electron, accumulant désormais 23 succès sur 26 tentatives.

Le décollage est intervenu à 22 h 49 UTC depuis le la péninsule de Mahia, sur la côte-est de l'île du Nord.

La mission a permis de placer sur orbite héliosynchrone 34 charges utiles, dont le septième microsatellite de la startup bretonne Unseenlabs, BRO 6, dédié à la géolocalisation radiofréquence des navires depuis l’espace.

Un exercice difficile

Baptisée « There And Back Again » (Ici et de retour), cette 26e mission d’Electron devait par ailleurs tenter une première pour un microlanceur : la récupération en vol du premier étage après son utilisation, à l’aide d’un hélicoptère Sikorsky S-92 customisé.

« C'est en fait, et de loin, la chose la plus difficile à faire, considérait Peter Beck, le fondateur et président de Rocket Lab. Nous entrons dans l'atmosphère terrestre à huit fois la vitesse du son sur une trajectoire balistique, donc ce n'est pas trivial ».

Sécurité d’abord

Las, si l’hélicoptère est bien parvenu à capturer l’étage, les pilotes ont mesuré des caractéristiques de charge différentes de celles rencontrées lors des tests avec des étages inertes, et ont finalement jugé plus prudent de relâcher leur proie au bout de quelques instants.

L’étage est ainsi retombé dans les eaux de l'océan Pacifique, où il a été repêché par un navire de récupération.