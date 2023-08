Le Mi-28NM « Havoc » modernisé en action en Ukraine

Plus discrets que les Ka-52

Le chaos en temps de guerre. Les hélicoptères Mi-28N participent aux opérations de combat en Syrie depuis mars 2016. Les forces russes ont perdu en Syrie deux Mi-28N. Un hélicoptère du régiment de Boudionnovsk s'est écrasé près de Homs le 12 avril 2016, apparemment à cause d'une erreur de pilotage de nuit. L'équipage a été tué. Un autre hélicoptère s'est écrasé le 6 octobre 2017. En Ukraine, les Mi-28N et Mi-28UB sont utilisés depuis le début de la guerre, bien qu'ils soient moins souvent vus que les Kamov Ka-52. Il n'est donc pas surprenant que les pertes des Ka-52 soient trois fois plus élevées que celles des Mi-28 et qu'elles aient déjà dépassé les 30 hélicoptères, contre une douzaine de Mi-28 (le nombre total d'hélicoptères des deux types au sein des forces armées russes est similaire, environ 110 de chaque). En Ukraine, les hélicoptères Mi-28 sont généralement armés de roquettes non guidées de 80 mm et 122 mm, et parfois de quatre missiles antichars 9M120 Ataka.

Omniprésence de manpads

En raison de l'omniprésence des systèmes antiaériens portables, après quelques semaines de combat, les hélicoptères russes (et ukrainiens) ont commencé à tirer sur des cibles avec des roquettes non guidées. Les hélicoptères s'approchent à très basse altitude, tirent une salve de missiles et retournent rapidement sous la protection de la basse altitude. Pendant que les roquettes sont lancées, les hélicoptères tirent des leurres en rafales. La précision de ces tirs est moindre, mais la sécurité de l'hélicoptère est plus élevée. Pratiquement toutes les opérations héliportées dans cette guerre se déroulent de cette manière. Les avions d'attaque Su-25 opèrent de la même manière.

Opération Z

Une photo de la nouvelle version modernisée du Mi-28NM en Ukraine a été vue pour la première fois le 15 octobre 2022. Il s'agissait d'un hélicoptère portant probablement le numéro 41, qui avait été peint, mais sans soin. L'hélicoptère sur la photo portait un lanceur B13L1 sous l'aile, contenant cinq roquettes non guidées de 122 mm. Une grande lettre "Z" a été peinte sur le suppresseur de chaleur de la tuyère du moteur, indiquant que l'hélicoptère appartenait au district militaire occidental. Aucune information n’a filtré des unités opérationnelles qui ont déjà reçu des hélicoptères Mi-28NM. Il est fort probable que les Mi-28NM opérant en Ukraine soient pilotés par des équipages du 344e centre national d'entraînement au combat et de conversion des équipages de l'aviation de l'armée de terre à Torzhok, dans la région du district militaire occidental. Plusieurs autres illustrations montrent des Mi-28NM en Ukraine.

Une vidéo cockpit

Le 14 janvier 2023, une vidéo prise par des caméras installées à l'intérieur du cockpit du pilote d'un Mi-28NM lors d'une mission utilisant le missile LMUR est apparue sur Internet. Le film comporte plusieurs séquences : on y voit des images d'activités tant diurnes que nocturnes. La géolocalisation indique que la vidéo a été prise à différents endroits, à au moins 60 km des positions ukrainiennes. Deux hélicoptères Mi-28NM sont partis en mission, accompagnés d'un hélicoptère de transport de combat Mi-8 dont la tâche est d'évacuer l'équipage au cas où l'un des hélicoptères serait abattu.

L’Apache soviétique...

Le 16 décembre 1976, le gouvernement soviétique a commandé un hélicoptère de combat de nouvelle génération pour remplacer le Mi-24. Deux hélicoptères ont été développés en réponse à cette demande, le Mi-28 de Mil et le Ka-50 de Kamov. Ils se sont disputés la commande du ministère de la défense soviétique puis russe pendant de nombreuses années, avec des fortunes diverses. Finalement, à la fin des années 2000, les deux types sont entrés en production et sont en service dans leurs versions améliorées à capacité nocturne Mi-28N et Ka-52.

... Ou Havoc B

Le Mi-28N (Havoc B selon la codification Otan) est similaire, dans son concept, à l'AH-64 Apache : il présente une configuration classique à un seul rotor, un équipage de deux personnes en tandem, des capteurs optiques à l'avant du fuselage, un radar au sommet du mât du rotor (versions ultérieures) et de l'armement réparti sur les embryons de voilure. L'hélicoptère est produit par l'usine Rostvertol de Rostov-sur-le-Don. Cette même usine fabrique les hélicoptères de transport de combat Mi-35M Hind et les hélicoptères de transport aérien lourd Mi-26 Halo.

Dès 2008

Le 22 janvier 2008, l'armée de l'air russe a accepté la livraison des premiers hélicoptères Mi-28N au 344e centre d'évaluation et de conversion des équipages de Torzhok. Des livraisons successives ont été effectuées aux unités opérationnelles de Boudionnovsk (à partir de mars 2009), Korenovsk (2010), Zernograd (2012), Ostrov (2013), Viazma (2014), Djankoï (2014) et Pouchkine (2016). Au début 2023, l'aviation de l'armée russe doit disposer d'environ 110 Mi-28, en tenant compte de la perte d'une douzaine d'hélicoptères dans le cadre du conflit opposant la Russie à l'Ukraine, en 2022. La version de base est le Mi-28N. Le Mi-28UB, moins courant (24 exemplaires seulement ont été produits), a reçu un radar N025 monté sur mât, dont le Mi-28N est dépourvu, ainsi que des doubles commandes. Le nombre de nouveaux Mi-28NM en service est inconnu. Cependant, il est peu probable qu'il y en ait plus de dix.

Havoc d'avant-garde

Lorsque le Mi-28N de base fut prêt, le 24 décembre 2009, Mil se vit confier le programme de recherche et de développement Avangard-3 (avant-garde) pour une modernisation complète. Celle-ci a abouti à la version Mi-28NM (parallèlement, le Kamov Ka-52M amélioré a été commandé en tant qu'Avangard-4). Le prototype « 701 » a effectué son premier vol en stationnaire sur le site de la société Mil à Tomilino le 29 juillet 2016. Le premier vol avec évolutions complètes fut réalisé le 13 octobre 2016. En mars 2019, il a été brièvement déployé en Syrie. Le 31 octobre 2017, Rostvertol a reçu une commande pour deux hélicoptères Mi-28NM de la série initiale. Fabriqués en avril 2019, ils ont reçu les numéros de queue « 70 » et « 71 » et ont été utilisés pour des tests supplémentaires.

98 machines commandées

Le 27 juin 2019, lors de l'exposition de l'armée à Koubinka près de Moscou, en présence de Vladimir Poutine, le ministère de la Défense a signé une commande de 98 hélicoptères Mi-28NM livrables entre 2020 et 2027. Les deux premiers hélicoptères de cette commande, les numéros « 721 » et « 731 », ont été présentés au salon MAKS 2021. Le PDG de Russian Helicopters, Andrey Boginsky, a précisé par la suite que le ministère russe de la défense recevrait six hélicoptères par an entre 2020 et 2022, puis seize par an entre 2023 et 2027. En d'autres termes, 18 hélicoptères ont dû être assemblés à la fin de l'année 2022. Il n'existe aucune information sur l'exécution de cette commande, seules quelques copies sont connues grâce à des photos. Plus précisément, il n'y a aucune information sur une livraison en 2020 (et à l'époque de telles nouvelles étaient à peine cachées). En 2021, la livraison d'un petit lot de 2 à 3 hélicoptères a été signalée.

Systèmes de mission et armements améliorés

Lors de l'exposition de l'armée du 16 août 2022, le ministère de la défense a passé commande d'un autre lot de Mi-28NM, dont les termes restent inconnus. La commande est toutefois surprenante, après l'important contrat de 98 hélicoptères passé trois ans plus tôt. Il s'agit peut-être d'une correction du contrat ou d’un complément à la suite de la guerre contre l'Ukraine. Le Mi-28NM diffère de la version N principalement par des systèmes de mission et des armements améliorés. Il a reçu le système radar BRLK-28 avec le radar N025M monté au sommet du mât du rotor, la tourelle électro-optique OPS-28M Tor-M transportée dans un boîtier cylindrique beaucoup plus volumineux sous le nez, et la nouvelle tourelle SMS-550 du pilote. L'équipage a reçu des systèmes de vision et d'affichage montés sur le casque NSTsI-V.

Ka et X

Le N025M développé par GRPZ à Riazan est un radar à deux portées, en bande Ka et X (le N025 de l'hélicoptère Mi-28UB ne fonctionne qu'en bande Ka) utilisé pour la cartographie de sol, la détection des cibles au sol et l'indication des cibles pour le viseur EO, ainsi que pour les fonctions météorologiques et air-air. Le troisième mode est l'IFF en bande L. Le radar N025M, comme le N025 de base, n'a pas la capacité d'assigner des cibles directement à l'armement et indique seulement leurs coordonnées initiales à la tourelle électro-optique OPS-28M. Le Mi-28NM a reçu une suite d'autodéfense L370V28 Vitebsk qui couple le radar L150-28M, le laser L-140M et les récepteurs d'alerte ultraviolets L370-2, un système de lancement de leurres et un système de contre-mesures infrarouges directionnelles (DIRCM) basé sur le laser L370V28-5L. La nouvelle suite de communication KSS-28NM (S-406-2NM) permet à l'hélicoptère de fonctionner au sein du système de commandement de l'aviation de l'armée.

Nouveaux moteurs VK-2500P

Les modifications apportées à la plate-forme sont mineures, à l'exception de l'installation de nouveaux moteurs VK-2500P dotés d'une capacité améliorée « hot and high » c’est-à-dire en conditions de températures sol élevées et à haute altitude, développés par la société Klimov de Saint-Pétersbourg, ainsi que d'un nouveau groupe auxiliaire de puissance (APU) TA14-130-28 fourni par Aerosila. Mil déclare que les nouvelles pales du rotor principal installées sur le Mi-28NM permettent d'augmenter la vitesse maximale de 10 % et la vitesse de croisière de 13 %. L'affût du canon NPPU-280 a été remodelé.

Tir d'un missile LMUR en Ukraine

La vidéo du 14 janvier montre l'intérieur du cockpit du pilote du Mi-28NM (mais non le compartiment avant de l'opérateur), qui ressemble au cockpit standard du Mi-28N, avec deux écrans multifonctions disposés côte à côte et un ensemble d'instruments analogiques de base. La nouveauté se situe au niveau de l'affichage tête haute de l'ILS-28NM, construit avec plus d’attention que le précédent ILS-28M. L'élément le plus intéressant du film est la séquence de tir de la dernière arme russe héliportée, le missile LMUR. L'hélicoptère transportait deux missiles LMUR sur le double rail APU-L du pylône extérieur de l'embryon d’aile tribord, l'autre pylône était vide. Il est difficile de voir exactement ce qui était accroché sous l'aile gauche, si ce n'est un réservoir de carburant supplémentaire. Après avoir lancé le missile, l'hélicoptère Mi-28NM n'a pas regagné la sécurité de la basse altitude, ni déployé de fusées éclairantes, ce que font habituellement tous les autres hélicoptères dans le cadre de cette guerre. En clair, il a opéré à longue distance, là où il n'y avait pas de défense antiaérienne ukrainienne.

8 missiles en théorie

Dans une autre vidéo, publiée quelques jours plus tôt, un hélicoptère Mi-28NM transportait un missile LMUR sous son aile droite (sur un rail double APU-L) et un lance-roquettes B8V-20 ainsi qu'un réservoir de carburant supplémentaire sous l'aile gauche. Le 21 janvier 2021, une vidéo montrant une paire de Mi-28NM en Ukraine a été publiée par le ministère russe de la Défense. On y voit de près les tourelles électro-optiques OPS-28M Tor-M et SMS-550 de pilotage. En théorie, l'hélicoptère peut emporter huit missiles sur quatre lanceurs doubles APU-L, mais en pratique il est difficile d'imaginer que l'opérateur du système d'armes du Mi-28NM ait le temps de guider un grand nombre de missiles en un seul vol. Sur les photos, on voit le plus souvent des hélicoptères avec deux missiles.

À quoi ressemble le LMUR ?

Le missile guidé léger polyvalent LMUR (acronyme de Lyogkaya Mnogotselevaya Upravlayemaya Raketa), également connu sous le nom de « izdeliye 305 », est une nouvelle arme dont les essais sur Mi-28NM ont débuté en 2019. Malgré le mot « léger » figurant dans sa désignation, il est deux fois plus lourd que les missiles antichars russes typiques lancés par hélicoptère, tels que le 9M120 Ataka (AT-9 Spiral) ou le 9M123 Khrizantema (AT-15 Springer). La portée du LMUR peut atteindre 14,5 km, soit le double de celle des autres missiles antichars. Le missile a une configuration aérodynamique en canard avec quatre ailerons cruciformes à l'avant. Viennent ensuite le compartiment de l'ogive et le moteur-fusée à combustible solide. L’empennage cruciforme arrière est replié pour le transport et déplié lorsque le missile est suspendu sous l'hélicoptère. La variante d'entraînement du missile, « izdeliye 305-UL » (Uchebno-Lyotnaya, entraînement au vol), diffère de la version de combat par une voilure plus petite et non repliable et ne dispose pas d'ogive.

Glonass et GPS

À l'avant du missile se trouve un autodirecteur à imagerie thermique 9B-7755, développé par l'institut de télévision MNITI à Moscou. Lorsqu'il est suspendu à un lanceur sur rail, l'autodirecteur du missile est recouvert d'une protection qui le protège de la saleté pendant le vol à basse altitude. Ce couvercle est relevé juste avant le tir. Le système de navigation se compose d'un pilote automatique inertiel, d'un radioaltimètre et d'un récepteur de navigation par satellite BNAP-305 (Bortovaya Navigatsyonnaya Apparatura Polzovatelya) doté d'une antenne bouton au sommet. Le BNAP-305 fonctionne avec les systèmes de navigation Glonass et GPS. Deux des quatre ailes sont équipées d'antennes de liaison de données orientées vers l'arrière.

A distance visuelle

Dans une méthode d'utilisation plus simple, le missile LMUR est tiré contre une cible à une distance visuelle. L'opérateur dans le cockpit de l'hélicoptère voit l'image de l'autodirecteur alors que le missile est encore suspendu sous l'aile. Il marque la cible qui est ensuite mémorisée par l'autodirecteur. Une fois le missile lancé, l'hélicoptère peut faire demi-tour, tandis que l'autodirecteur suit automatiquement la cible jusqu'à ce qu'elle soit touchée. Une autre méthode, mise en œuvre pour la première fois pour les missiles antichars russes, permet de tirer un missile sur une cible invisible, éloignée ou cachée. Le missile vole d'abord vers la zone cible, guidé par le pilote automatique inertiel et corrigé par la navigation par satellite. À proximité de la cible, l'image de l'autodirecteur thermique du missile est transmise au cockpit de l'opérateur de l'hélicoptère via une liaison de données, et les commandes de guidage sont retransmises au missile. L'opérateur peut sélectionner une cible et la diriger vers le missile.

Deux ogives

Pour communiquer avec le missile, l'hélicoptère est équipé de l'AS-BPLA, (Apparatura Svyazi s Bespilotnym Letatelnym Apparatom, ou équipement de communication avec un véhicule aérien sans pilote), fabriqué par le centre de conception KB Luch de Rybinsk. Sur le Mi-28NM, son antenne est intégrée au sommet du fuselage avant. La liaison de données bidirectionnelle fonctionne dans la bande S (gamme de fréquences de 2 à 4 GHz, longueur d'onde de 7,5 à 15 cm), a une largeur de bande de 5,4 Mbps et une portée de 50 km. Dans certains documents, outre l’ « izdeliye 305 », une autre désignation est mentionnée, l’ « izdeliye 306 ». On peut supposer, bien qu'il n'y ait aucune confirmation, qu'il s'agit d'une variante du missile LMUR avec un type d'ogive différent. La version de base de l’ « izdeliye 305 » est dotée d'une ogive explosive, tandis que la version moins courante, probablement l’ « izdeliye 306 », est dotée d'une autre ogive.

Un passé déroutant

L'histoire du projet LMUR est pour le moins déroutante. Dans les années 2000, il s'agissait d'un projet de missile léger de la société des missiles tactiques (Korporatsiya Takticheskoye Raketnoye Vooruzheniye, KTRV). Cependant, vers 2009, ce programme a été abandonné pour des raisons obscures. Le 22 février 2011, le ministère russe de la défense a passé une commande pour des travaux de recherche et développement (R&D) portant le nom de code Prifiks et impliquant la création d'un missile guidé multirôle léger appelé « izdeliye 79 ». Cette fois, la commande n'a pas été attribuée à KTRV, mais à une autre société, Konstruktorskoye Byuro Mashinostroyeniya (KBM) de Kolomna, près de Moscou, spécialisée dans les missiles guidés antichars (ATGM) et qui a notamment fabriqué les ATGM Ataka et Khrizantema (ainsi que les missiles balistiques Iskander, ce qui est une toute autre histoire).

Pas de lanceur

Selon le contrat, le LMUR « izdeliye 79 » devait être fabriqué, testé et prêt pour la production en série avant le 25 novembre 2014. En 2013, les missiles d'essai ont été produits, mais KBM n'a pas pu commencer les lancements parce que... il n'y avait pas de lanceur. Le ministère de la défense n'a pas commandé de dispositif adéquat. Par conséquent, le 11 novembre 2014, KBM a officiellement informé le ministère de la défense de l'arrêt des travaux de R&D sur les Prifiks, puis le 22 mars 2017, le ministère de la défense a officiellement mis fin au contrat. Par la suite, il y a eu une série de poursuites judiciaires pour obtenir des compensations.

Sauvé par un contrat annexe

Le projet LMUR a été sauvé par un autre contrat, dont peu d’éléments sont connus. IL est probable qu’en 2012, KBM a reçu une commande du Service fédéral de sécurité (FSB) pour un missile appelé « izdeliye 305 ». Le FSB voulait un armement à longue portée pour ses hélicoptères Mi-8MNP-2 utilisés dans le cadre d'opérations spéciales dans le Caucase. Le missile « 305 » est en fait le précédent « 79 », auquel a été ajoutée une liaison de données bidirectionnelle, c'est-à-dire la capacité de transmettre l'image de l'autodirecteur du missile au cockpit de l'hélicoptère et de transmettre les commandes de l'opérateur au missile pendant son vol. Le FSB souhaitait pouvoir contrôler la situation jusqu'au bout et interrompre la mission si la cible s'avérait différente de ce qui était prévu.

Un puis deux missiles

Parallèlement à l’ « izdeliye 305 », en 2013, le lanceur APU-305 (Aviatsionnoye Puskovoye Ustroystvo) a été commandé à la société Toropov Vympel à Moscou pour suspendre le LMUR sous un hélicoptère. L'APU-305 était destiné à un seul missile ; plus tard, Vympel a fabriqué un lanceur APU-L à deux rails. Les essais du missile LMUR sur l'hélicoptère Mi-8MNP-2 ont commencé en 2015-2016. La production en série a commencé peu après et le missile a été déployé sur des hélicoptères exploités par le FSB. Puis le ministère de la défense s'est de nouveau intéressé au missile et a passé commande. En 2019, les essais du LMUR ont commencé sur l'hélicoptère de combat modernisé Mi-28NM et, en 2020, sur le Ka-52M.