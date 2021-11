Le Mi-28NE effectue une première démonstration à Dubaï

Une première à Dubaï

L'hélicoptère d'attaque Mi-28NE fabriqué par Russian Helicopters (coporation d'état Rostec) a effectué son premier vol de démonstration dans le cadre du programme de vol de l'exposition internationale Dubai Airshow 2021. Il s'agissait de sa première démonstration en dehors de la Russie. La famille d'hélicoptères Mi-28 est appelée "Night Hunters" (ou "Havoc" selon la classification de l'OTAN). Le Mi-28 est au sein de l'inventaire des forces armées russes en tant que principal hélicoptère d'attaque. Le Mi-28 peut effectuer un certain nombre de figures de voltige accessibles uniquement aux avions.

De nombreuses figures ont été réalisées à des altitudes et des vitesses minimales, ce qui est particulièrement important pour la capacité de survie de l'hélicoptère dans des conditions de combat réelles. Le Mi-28NE a fait des démonstrations de virage de combat, de piqué, de cabré, de vol arrière, de vol stationnaire et de montée avec rotation sous la supervision de Sergey Barkov, pilote d'essai et héros de la Russie.

Un canon de 30 mm...

L'hélicoptère d'attaque Mi-28 dispose d'un puissant armement, lequel comprend un canon automatique mobile de 30 mm avec une plage de rotation de gauche à droite de ±110°, trois types de missiles guidés antichars avec une portée de 6 et 10 km, des missiles guidés air-air, des missiles non guidés de deux types, des pods canons...

...Et un blindage céramique

Les pales du rotor principal du "Night Hunter" sont capables de résister à un projectile de 30 mm. Il est équipé de moteurs puissants, d'une puissance de 2 400 chevaux chacun. Il est possible de le faire voler avec un moteur si l'autre est endommagé. Le "Night Hunter" se caractérise par une grande capacité de survie. Les parties translucides avant et latérales du cockpit sont blindées. La cabine du Mi-28NE est protégée par un blindage en céramique et l'appareil dispose d'un nouveau système de suppression des infrarouges aux tuyères et d'un séparateur de particules. Le Mi-28NE est fabriqué dans l'entreprise Rostvertol, qui fait partie de Russian Helicopters.