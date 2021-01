Le MC-21 victime de son premier accident sans gravité (MàJ)

Une sortie de piste sans conséquences graves

Le MC-21-300 a été victime de son premier incident aérien le 18 janvier 2021, sans gravité et sans que personne ne soit par ailleurs blessé. Le biréacteur, à l'occasion d'un vol d'essai, a effectué une sortie de piste à Joukovski, à l’Institut de recherche en vol Gromov, près de Moscou dans le cadre de sa campagne d'essais en vol. UAC a confirmé que la sortie de piste s’était produite pendant les essais d’un freinage d’urgence et une défaillance simulée d’un moteur. La compagnie a indiqué qu’elle n’avait trouvé aucun dommage visible et aucune défaillance du système. Aucun membre de l’équipage n’a été blessé.

Du PW1000G au PD-14

Tous les vols antérieurs depuis mai 2017 ont été effectués avec des moteurs Pratt & Whitney PW1000G. Le moteur double-flux Aviadvigatel PD-14 est développé par Rostec, société d’État russe, depuis 2012. Il s’agit d’un nouveau développement du turboréacteur PS-90, le moteur qui a propulsé la majorité des avions de ligne soviétiques et russes, tels que le Tu-204 et l’Il-96, depuis les années 1980 et 1990. Le PD-14 est en cours d’élaboration spécifiquement pour le MC-21. Il est présenté comme étant d'un rendement 15% supérieur à son prédécesseur le PS-90.

Toujours est-il que la ou les cause(s) de l’incident ayant entraîné la sortie de piste de l'appareil est (sont) pour le moment inconnues(s).

https://www.air-cosmosboutique.com/produit/abonnement-numerique-1-an-aircosmos/