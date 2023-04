Le Maroc achète des missiles HIMARS et ATACMS : une vente stratégique pour améliorer sa sécurité nationale

Une capacité de frappe dans la profondeur

Cette vente inclut dix-huit lanceurs High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) et quarante missiles Army Tactical Missile System (ATACMS) de Lockheed Martin Missiles and Fire Control, ainsi que d’autres équipements associés.

Le HIMARS est un système de roquettes d'artillerie de haute mobilité utilisé par l'armée américaine et plusieurs autres armées dans le monde. C’est un système de lancement de missiles balistiques à portée variable, allant de 15 km à plus de 300 km, selon le type de missile utilisé. Le HIMARS est conçu pour être déployé rapidement et peut être transporté par voie aérienne, ce qui en fait un outil idéal pour les opérations de frappe dans la profondeur.

La portée des missiles ATACMS est comprise entre 70 et 300 km. Ces missiles sont dotés de têtes explosives multiples et peuvent être utilisés contre des cibles terrestres, maritimes et aériennes. Les missiles ATACMS sont également utilisés pour les opérations de frappe dans la profondeur.

Renforcer la sécurité nationale et la stabilité régionale dans le Maghreb

Le gouvernement marocain a demandé ces équipements pour renforcer sa sécurité nationale et contrôler ses frontières. L'acquisition de ces équipements américains permettra également au Maroc d'améliorer son interopérabilité avec les forces américaines dans la lutte contre le terrorisme et les organisations extrémistes violentes dans la région du Maghreb et du Sahel. Cette acquisition contribuera à maintenir la stabilité et la sécurité régionales.

En plus des HIMARS, le Maroc a également exprimé son intention d'acquérir quarante missiles air-sol AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon) pour ses F-16, pour un montant estimé à 250 millions de dollars. Les Forces armées royales utiliseront ces missiles, dont la portée maximale est de 130 km, pour protéger les voies maritimes critiques, notamment le détroit de Gibraltar.

Le Maroc, qui a une façade maritime donnant essentiellement sur l'océan Atlantique, est confronté à une menace croissante de la part de l'Algérie, qui possède les capacités nécessaires pour constituer une véritable bulle de déni d'accès dans le détroit de Gibraltar et jusqu'au sud de l'Espagne, dans une logique de sanctuarisation de la Méditerranée occidentale. Les tensions entre les deux pays se sont intensifiées depuis la rupture de leurs relations diplomatiques en août 2021, en raison notamment de leur contentieux au sujet du Sahara occidental.La région du Maghreb et du Sahel est confrontée à des défis de sécurité importants, notamment le terrorisme et la criminalité transnationale. Le renforcement de la capacité militaire du Maroc, en particulier en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, est donc essentiel pour maintenir la stabilité régionale et contrer ces menaces.

Des contrats d’armement en forte augmentation

Le Maroc a une longue histoire d’achat d’équipements militaires américains. En février 2022, le Maroc a signé un contrat de 2,8 milliards de dollars pour l'achat de 24 F-16V « Viper ». En septembre 2022, le Maroc a également signé un contrat de 400 millions de dollars pour l'achat de drones MALE MQ-9B SkyGuardian.

Les ventes d’armes américaines au Maroc ont augmenté ces dernières années, et cela n’est pas sans conséquence sur la région. Le gouvernement algérien a exprimé sa préoccupation concernant l'augmentation des dépenses militaires marocaines et les achats massifs d'armes, craignant que cela n’augmente les tensions entre les deux pays voisins. Le conflit entre le Maroc et l’Algérie au sujet du Sahara occidental a déjà contribué à des tensions diplomatiques et militaires entre les deux pays.