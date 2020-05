Le marché aéronautique en Asie du Nord-Est, webinar Team France Export jeudi 28 mai

Webinar - Le marché aéronautique en Asie du Nord-Est (Japon, Corée du Sud et Taïwan)

Jeudi 28 mai 2020 | 10h00 à 11h00

Comment les pays d'Asie du Nord-Est, parmi les premiers touchés par l'épidémie de Covid-19, appréhendent-ils la crise dans le secteur aéronautique ?

Le secteur de l’aéronautique au Japon a longtemps été hermétique à l’offre internationale, à l’exception des relations bilatérales liant les États-Unis au pays. Profitant de la politique d’ouverture, le secteur aéronautique est désormais plus accessible et s’ouvre notamment vis-à-vis de l’offre européenne. Le pays compte plusieurs avionneurs et équipementiers de renom tels que Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Kawasaki Heavy Industries (KHI) ou encore Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI).

Le secteur de l’aéronautique en Corée du Sud est relativement jeune, mais s'appuie sur d'importants acteurs travaillant aussi bien sur des programmes locaux qu'internationaux parmi lesquels : Korea Aerospace Industries (KAI), le plus gros acteur coréen du secteur, assembleur d’hélicoptères, avions militaires d’entraînement et avions de chasse, mais également fabricant d’aérostructures, et Korean Airline Aerospace Division (KAL-AD) qui se concentre aujourd’hui sur la fabrication de composants pour le civil, en particulier ailes et éléments de fuselage.

L’industrie aéronautique civile taïwanaise opère essentiellement des activités de sous-traitance pour les grands avionneurs, et travaille à l’export pour les commanditaires tels que Mitsubishi, Boeing, Airbus, Bombardier, Rolls Royce et General Electric. Aujourd’hui, les appareils effectuant 90% des vols internationaux contiennent des composants fabriqués par AIDC, principal groupe du secteur. Le groupe produit également des appareils militaires et a organisé un pôle rassemblant près de 300 entreprises.

Vous vous posez les questions suivantes :

• Que représente le secteur aéronautique en Asie du Nord Est ?

• Quels sont les grands acteurs et/ou les grands projets dans la zone ? Et quelles sont conséquences de la crise sur leurs activités ?

• Quelles sont les opportunités pour l’offre française ?

• Y a-t-il un plan de soutien étatique pour la filière aéronautique en cours ?

• Quels sont les bons conseils pour travailler efficacement dans ces pays ?

