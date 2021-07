Le loueur BBAM reprend 12 Boeing 737-800BCF

12 Boeing 737-800BCF de plus pour BBAM

La demande en avions cargos ne faiblit pas. Le loueur BBAM vient de passer un contrat pour 12 Boeing 737-800BCF supplémentaires fermes. En janvier dernier, BBAM avait déjà signé une commande pour six exemplaires fermes assortis de six options. Ce nouveau contrat porte à 31 le nombre de Boeing 737-800BCF commandés par le loueur. Depuis le lancement du programme en 2016, Boeing a désormais enregistré plus de 200 ventes fermes et engagements auprès de seize clients pour cet avion passagers reconverti dans le transport de fret. Autre gros client, le loueur Gecas qui a signé pour un total de 65 exemplaires en incluant les droits d'achats.

Conversion chez Coopesa

Les travaux de conversion sur les Boeing 737-800BCF commandés par BBAM seront réalisés dans les ateliers du MRO Coopesa au Costa-Rica à partir de 2022. Ce dernier n'est pas un inconnu pour Boeing puisque Coopesa réalisait déjà dans le passé de la conversion cargo sur Boeing 737-300/400. En septembre 2020, Boeing, pour répondre à la demande, avait déjà annoncé plus de capacité de conversion à Singapour chez ST Engineering et dans un de ses trois ateliers en Chine.

IAI transfère de la capacité chez Atitech

Les volumes de travail sont tels que Israel Aircraft Industries (IAI), dont les savoir-faire sont sur tous les programmes de conversion Boeing, a décidé de s'associer à l'italien Atitech, pour monter une ligne de conversion cargo sur Boeing 737-800 mais aussi 737-700. L'atelier MRO italien n'est pas non plus un inconnu dans la conversion d'avions passagers en cargos puisque Atitech a réalisé ce type de travaux sur DC-8/DC-10/MD-11 dans le passé.