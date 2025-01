Le loueur Avolon table sur un bond de 20 % des livraisons d'avions commerciaux en 2025

Plus de 1 400 avions commerciaux livrés en 2025

Selon la dernière étude du loueur Avolon, plus de 1 400 avions commerciaux seront livrés en 2025, soit un bond de 20 % par rapport à 2024. Airbus et Boeing ont ensemble livré 1 114 appareils (respectivement 766 et 348) auxquels il faut ajouter les 64 Embraer et quelques Comac C919. La projection d'Avolon s'appuie sur la remontée par palier d'Airbus, plus de 600 livraisons en 2021 et 2022, puis plus de 700 en 2023 et 2024, avec un passage à plus de 800 en 2025. De son côté, Boeing va amorcer la remontée de ses cadences cette année.

Le Comac C919 pas suffisant pour les besoins du marché chinois

Avec un carnet de commandes de 570 Airbus et Boeing à réceptionner et un Comac C919 dont les cadences de production annuelle doivent passer à 50 exemplaires cette année, les besoins à moyen terme du marché chinois ne sont pas satisfaits, souligne l'étude qui estime que les compagnies aériennes chinoises seront contraintes de prolonger l'exploitation de leurs avions les plus âgés et de se rabattre sur des locations d'avion de seconde main. Une situation qui favorise les loueurs d'avions dont les portefeuilles allient avions de précédente génération et appareils de nouvelle génération (737MAX, A320neo, A330neo, A350, 787).

La situation de pénurie fait grimper les loyers des avions

La demande pour des avions de seconde main fait grimper leurs loyers qui ont fait un bond de près de 50 % entre 2022 et 2024. La hausse est de 20 % pour les avions de nouvelle génération sur la même période et là aussi sur la même période. Autre signe de la situation de pénurie : les loyers ont aussi augmenté par rapport à l'année 2019 avec des hausses de 12 % sur les moyen-courriers de précédente génération et même plus (14 %) pour les moyen-courriers de nouvelle génération, faute de suffisamment d'avions neufs sortis de chaînes d'assemblage.