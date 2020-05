Le lobby du ferroviaire plus que jamais actif

Haro sur Brussels Airlines

Le lobby ferroviaire reste plus que jamais actif en ces temps de crise sans précédent pour le transport aérien. L'annonce par Brussels Airlines de son intention de supprimer un millier d'emplois a donné des ailes à un certain "Resilience Management Group" qui rassemblerait plus de 100 scientifiques et surtout 182 entreprises de la transition écologique. "Tout le monde se dit qu'il faut sauver 1 000 emplois. C'est toujours le même chantage. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire, mais il ne faut pas mettre des millions sur la table simplement parce qu'il y une urgence sociale", estime Sybille Mertens, économiste à l'Université de Liège, et dont les propos sont rapportés par l'Agence de presse Belga. Cette dernière rapporte également les arguments avancés par François Gemenne, chercheur en sciences politiques à l'Université de Liège et Leo Van Broeck, de la KULeuven.

"L'avenir des compagnies aériennes européennes se trouve dans une fusion ou un partenariat stratégique avec les compagnies ferroviaires, défendent-ils. "Le TGV ne passerait plus à la gare de Bruxelles-Midi, mais à Zaventem", suggère le second. "Les vols courts, qui ne sont de toute façon pas très rentables, singulièrement pour Brussels Airlines, seraient désormais opérés en TGV", développe le premier qui ajoute : "Cela pourrait amener des clients supplémentaires à Zaventem pour développer des activités longs courriers vers l'Afrique, qui est le secteur stratégique de Brussels Airlines. Cela permet en même temps de réduire considérablement le nombre de vols".

Le très nébuleux réseau action climat

En France, c'est la très nébuleuse association Réseau action climat qui dénonce "une différence de traitement entre l'avion et le train" dans les mesures sanitaires imposées aux voyageurs, beaucoup plus strictes au sein du réseau ferroviaire que dans le transport aérien. Un décret, paru le 11 mai, prévoit une "distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes (...) en tout lieu et en toutes circonstances". Et dans les trains, seul un siège sur deux est vendu pour respecter cette mesure. Sauf que les compagnies aériennes ne sont viables économiquement qu'à partir d'un taux de remplissage de 75%, fait valoir le Secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

Comme les autres compagnies aériennes, Air France a mis en place des mesures de protection comme le port du masque obligatoire et la prise de température des passagers avant l'embarquement. Sans oublier les systèmes de recyclage d'air et de filtration de l’air qui incorporent des filtres haute efficacité similaires aux modèles employés dans les hôpitaux et les salles blanches industrielles. Des filtres efficaces à plus de 99,9 % pour éliminer des particules telles que les virus, les bactéries ou les champignons avant la recirculation de l’air à l’intérieur de la cabine.

L'avion durable : un combat de tous les instants

Le site web de Réseau action climat accueille également une diatribe qui énonce : "en Allemagne, le soutien imminent de 7 Md€ pour sauver la Deutsche Bahn (et avec elle les chemins de fer allemands) n’est pas sans rappeler les récentes annonces françaises en faveur d’Air France. Pendant ce temps, le Gouvernement français fait effectivement le choix de soutenir une compagnie aérienne sans lui imposer de contreparties environnementales et sociales solides mais se refuse toujours à soutenir la SNCF. Cette inégalité de traitement entre secteurs s’illustre aussi dans l’application différenciée des mesures sanitaires et laisse planer le doute quant à la volonté du Gouvernement d’opérer une réelle transition écologique dans le secteur des transports". L'avion durable est un combat de tous les instants.