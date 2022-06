Le lanceur Vulcan d’ULA se dévoile davantage

C’est cadeau

Tori Bruno, le malicieux président d’United Lauch Alliance, est un adepte du réseau social Twitter.

Le 9 juin, il a posé la question suivante sur son compte : « Quelqu'un veut-il voir une photo du premier étage du premier exemplaire de vol du Vulcain, en construction à Decatur [en Alabama] ? »

Deux heures plus tard, il postait une image inédite du futur lanceur lourd Vulcan-Centaur avec cette légende : « À la demande générale, voici le premier étage du premier exemplaire de vol du Vulcain, en cours d’assemblage à Decatur pour son voyage dans l'espace plus tard cette année. »

Échéance incertaine

Le futur cheval de bataille d’ULA, qui s’appelait au départ NGLS (Next Generation Launch System) et a achevé en mars 2016 sa revue de conception préliminaire, est destiné à remplacer à la fois l’Atlas 5 et les lanceurs de la famille Delta, en s’extirpant de toute dépendance avec le moteur RD-180 de la société russe NPO Energomash.

Il affiche une capacité de 8,5 tonnes vers l’orbite de transfert géostationnaire, grâce à un premier étage équipé de deux moteurs méthane-oxygène BE-4 (développés par Blue Origin), un second étage Centaur propulsé par deux RL10 (fournis par Aerojet Rocketdyne), et deux à six propulseurs d’appoint solides GEM-63XLT (de Northrop Grumman).

Si Tory Bruno continue d’annoncer un vol inaugural d’ici la fin de l’année, nombre d’observateurs tablent désormais pour l’an prochain…