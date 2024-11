Le lanceur Falcon de SpaceX signe son 400e succès

VoltAero inaugure son usine d'assemblage final

VoltAero a inauguré son usine d'assemblage final et siège social le 8 novembre 2024. C'est une nouvelle étape importante vers la certification et la production de la famille d'avions électriques-hybrides Cassio. Situé à Saint Agnant, en Charente-Maritime, dans la région Nouvelle-Aquitaine, ce site de 2 400 mètres carrés sera le principal centre de production et de livraison des avions de la famille Cassio, avec le soutien des services de conception, d'ingénierie, d'essais en vol et d'administration de VoltAero sur le site. Ce dernier est dimensionné pour l'assemblage de 150 avions Cassio par an à plein régime.