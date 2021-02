Le L-39 NG s'impose au Vietnam

Premier gros contrat pour le L-39 NG

La Force Aérienne Populaire Vietnamienne (Không quân Nhân dân Việt Nam) vient de confirmer l’acquisition de 12 L-39 NG (Next Generation) de l’avionneur tchèque Aero Vodochody. Ces appareils qui seront livrés entre 2023 et 2024 permettront de remplacer progressivement les antiques L-39 C qui servaient d’appareils de transition vers les nouveaux Su-30 MK2. Le L-39 NG viendra compléter la formation des futurs pilotes vietnamiens aux côtés de 12 Yak-130 précédemment commandés.

Un appareil résolument moderne

Ayant effectué son premier vol en 2015, motorisé par le moteur Williams FJ44-4M, le L-39 NG se présente comme un appareil sain, moderne et aux coûts d’utilisations faibles. Doté d’un affichage multifonctions (MFD), d’un affichage tête haute (HUD), de 5 points d’emports sous les ailes, le L-39 NG permettra de former les futures pilotes d’avions de 4ème et 5ème génération.

Futur chasseur léger ?

Avec un coût unitaire estimé à 12 millions d’euros, le L-39 LG qui a obtenu sa certification EMAR 21 et EMACC pourrait intéresser de nombreuses nations. Déjà commandés par les forces aériennes du Sénégal (4) et de la République Tchèque (4 + 2 en option), le L-39 NG pourrait évoluer dans une version monoplace, plus puissante et équipée d’un radar, faisant ainsi de lui un véritable chasseur léger.