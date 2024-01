Le Kazakhstan signe pour un troisième Airbus C295

Airbus C295 : et de trois pour le Kazakhstan

La République du Kazakhstan vient de signer un contrat pour l'acquisition d'un troisième avion de transport Airbus C295. Le premier exemplaire avait été livré en 2020 et le second "tout récemment" après une commande passée au début de l'année 2023. Le premier C295 a accumulé près de 2 000 heures de vol depuis sa mise en service dans un pays aux conditions climatiques parfois extrêmes.

Le 300e C295 commandé ?

Au 31 décembre 2023, Airbus affichait 299 ventes pour son C295. Avec cette nouvelle commande du Kazakhstan, l'appareil aurait donc atteint le cap symbolique des 300 ventes puisque la commande de l'Espagne passée en décembre 2023 est bien inscrite dans le carnet du constructeur européen. Avec une surprise puisque le total affiché pour l'Espagne est de 30 alors que ce pays a passé deux contrats, l'un sur 13 avions, le second pour 16; or 13 + 16 = 29 et non 30, jusqu'à preuve du contraire :)

16 appareils pour l'Espagne signés en décembre dernier

Au mois de décembre dernier, les Forces armées espagnoles, déjà clientes de l'Airbus C295 dans sa version transport à raison de 13 exemplaires, avaient commandé 16 C295 dans ses versions patrouille maritime (MPA) et surveillance maritime (MSA). Le C295 MPA remplacera la flotte de P-3 Orion, retirée fin 2022. Il sera équipé "pour des missions anti-sous-marines, anti-surfaces et de reconnaissance. De plus, il pourra transporter des armements tels que des torpilles". Avec sa capacité à opérer en mode collaboratif avec d’autres plateformes, le C295 MPA peut devenir un centre de commandement et de contrôle volant, souligne Airbus qui met également en avant "le haut degré de synergie" entre les deux configurations. Le C295 MSA remplacera, quant à lui, les CN-235 VIGMA et "sera principalement utilisé pour des opérations maritimes et terrestres, notamment contre la contrebande, l’immigration illégale et le trafic de drogue, ainsi que pour des missions de recherche et sauvetage nationales et internationales".