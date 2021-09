Le Kazakhstan choisit l'A400 M d'Airbus

Deux A400M pour le Kazakhstan

Le Kazakhstan a décidé d’acheter 2 Airbus A 400M, comme l’a indiqué son ministère de l’Industrie et du développement des infrastructures. La livraison des appareils est prévue pour 2024. Le contrat a été signé le 1er septembre, mais le montant n’a pas été dévoilé. Il inclut la maintenance et la formation. Le Kazakhstan est le neuvième pays à choisir l’appareil d' Airbus, avec l’Allemagne, la Malaisie, le Belgique, l’Espagne, la Turquie, le Luxembourg, la France et le Royaume-Uni. Un beau succès pour l'industriel européen sur un marché où les plateformes russes sont omniprésentes.

Implantation locale

Airbus va créer, sur la base de la société « Industrie aéronautique du Kazakhstan »(KAI) un centre pour la maintenance et la réparation des avions civils et militaires, qui sera certifié. Un centre qui sera donc dédié à toutes les plateformes locales. Un mémorandum de coopération a été signé dans ce but. Les spécialistes d'Airbus Defence & Space sont attendus ce mois-ci, pour l’audit technique des capacités de KAI.

Le C295 en bout de piste

La presse évoque également l'enjeu de lamaintenance pour les C-295 (avion de transport militaire fabriqué par Airbus). Les garde-frontières du KNB (Comité pour la Sécurité Nationale, service kazakh de sécurité intérieure et de renseignement extérieur) en avaient commandé un exemplaire en 2019. Toutefois, en février 2013 déjà, un mémorandum de coopération pour la création d’ un centre de maintenance technique des avions d'Airbus Military (aujourd'hui intégré à Airbus Defence & Space) avait été signé dans la perspective de l'acquisition de plusieurs C-295 ...