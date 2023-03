Le Japon proche d'acheter 5 E-2D Hawkeye supplémentaires

La flotte d'avions de guet aérien avancé et de commandement (AEW&C) de la Force aérienne d'autodéfense japonaise (JASDF) était jusqu'en 2019, centrée autour de 13 E-2C Hawkeye et de 4 E-787. Les E-787 ont été perçus entre 1998 et 1999 mais les 13 Hawkeye sont plus anciens :

Quel avenir pour les AEW&C japonais ?

En 2022, la JASDF disposait d'une flotte d'AEW&C de 20 appareils :

10 E-2C Hawkeye

Comme expliqué précédemment, ils doivent être remplacés par les E-2D AHE.

6 E-2D Advanced Hawkeye

Cet appareil se distingue des Hawkeye avec un cockpit tout écran, un nouveau radar AN/APY-9 (plus précis et plus résistant au brouillage, portée supérieure à 556 kilomètres), de nouveaux moteurs Rolls-Royce T56-A-427A moins gourmands en carburant, perche de ravitaillement (autonomie élargie),... 13 avions ont été commandés et pourront donc être rejoint par un maximum de 5 E-2D AHE supplémentaires (soit un maximum de 18 E-2D).

4 E-767