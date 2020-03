Le Japon développera seul son propre chasseur furtif

Développement local

"Les propositions de Lockheed Martin, de Boeing et de BAE ont été jugées insatisfaites par rapport à nos besoins", a déclaré un responsable de l’Agence japonaise d’acquisition, de technologie et de logistique (ATLA) du ministère japonais de la Défense. C'est donc vraisemblablement au Japon que sera conçu et développé le chasseur de cinquième génération, furtif, destiné à succéder au F-2, un appareil basé sur le F-16 avec une cellule plus grande et constituée en grande partie en matériaux composites. Si l'appareil a été conçu par Mitsubishi avec l'aide de Lockheed Martin, c'est toutefois un avion très différent du F-16 du point de vue technique, en dépit des ressemblances. Car sa masse et ses dimensions sont supérieures au F-16, sans parler des équipements qui pour la plupart ont été développés au Japon.

X-2 Shinshin

En 2016, le Japon avait dévoilé un démonstrateur technologique de cinquième génération, baptisé X-2 Shinshin (précédemment nommé ATD-X), lequel devait servir de base pour la réalisation du chasseur F-3. La genèse de l'appareil fut en grande partie due au refus des Etats-Unis de vendre des F-22 au Japon. Ce biréacteur expérimental, aux allures de F/A-18 et de F-22 mélangées, mesurait 14,2 mètres de long et a une envergure de 9,1 m, soit des dimensions légèrement inférieures à celles du F-35. Sa construction fit majoritairement appel à la fibre de carbone. Motorisé par deux turboréacteurs XF5-1 de 5 tonnes de poussée chacun, conçus par le groupe Ishikawajima-Harima Heavy Industries, ces moteurs disposaient d'un rapport masse/poussée intéressant permettant à l'appareil d'évoluer en croisière supersonique sans faire appel à la post-combustion.

Furtivité

Le X-2 fut conçu dans l'optique de minimiser sa signature radar, notamment dans les bandes X, C et Ku. Ainsi, la plupart des trappes d'accès avaient un dessin en dents de scie, notamment au niveau du train avant, tandis que le radôme et par extension l'avant de l'appareil étaient caractéristiques, avec une nette séparation des surfaces telle qu'on peut la retrouver sur n'importe quel chasseur furtif.

F-22 + F-35 au shaker

Lockheed Martin a soumis une proposition détaillée sur base d'un biréacteur combinant une cellule de F-22 avec la suite électronique d'un F-35. Bien trop coûteux, a estimé le ministère japonais des finances. Le ministère de la défense japonais a l'intention de se procurer jusqu'à cent chasseurs de cinquième génération à un coût estimé de 50 milliards de dollars à la fin de la décennie 2030. C'est peut-être ce qui explique le revirement japonais, après ce qui semble avoir été des mois et des mois de négociation. Et, contrairement à la Turquie, le Japon ne fera pas non plus appel à l'aide des sociétés britanniques BAE Systems et Rolls-Royce.