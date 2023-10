Le Hamas détruit un hélicoptère CH-53 israélien

Un Ch-53 détruit

Le 7 octobre dernier, Israël subissait la grosse attaque terroriste de son histoire, avec près de 1.400 tués, 3.400 blessés et 200 personnes kidnappées et prises en otage dans la bande de Gaza ( résumé des faits ). Durant cette journée, les Forces armées israéliennes ont été mobilisée afin de reprendre le contrôle du territoire israélien. C'est ainsi qu'un hélicoptère de transport lourd CH-53 Yasur (CH-53D modifié pour Israël) transportait une douzaine de membre des forces aéroportées israéliennes. Cependant, durant son vol, l'hélicoptère aurait été forcé d'atterrir et aurait alors été touché par un missile antichar tiré depuis l'un des membres du Hamas, provoquant un incendie et la perte totale de l'hélicoptère.

Des images publiées sur les réseaux sociaux ce 13 octobre confirment la perte totale de l'hélicoptère : la queue et le rotor principal confirment qu'il s'agit bien d'un Yasur... ou du moins ce qu'il en reste. Les informations sont encore fortement contradictoires sur le déroulé exact des évènements mais les parachutistes et membres d'équipages ont pu évacuer l'hélicoptère sain et sauf.