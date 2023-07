Le H160 reçoit sa certification FAA

Certifié par la FAA

Enfin, pourrait-on presque dire. Le H160 a reçu son certificat de type FAA, le processus avait pris du retard après avoir été directement impacté par entre autres la pandémie, ce qui explique les trois ans nécessaires pour arriver à la délivrance tant attendue du certificat. Mais tout cela est aujourd'hui de l'histoire, puisqu'Airbus Helicopters a reçu la certification de la Federal Aviation Administration (FAA) pour l'hélicoptère H160, marquant ainsi une étape importante dans le développement de l'appareil et le positionnant pour son entrée sur le marché américain. "Nous sommes heureux de recevoir la certification FAA pour le H160, qui témoigne de nombreuses années de travail et d'engagement de la part de nos équipes afin de livrer cet hélicoptère multirôle aux clients d'Amérique du Nord qui ont déjà fait confiance au H160 ", a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters. "Cet appareil présente le plus haut niveau d'innovation et nous sommes convaincus que ses capacités avancées, associées à notre solide réseau de soutien à la clientèle, consolideront sa position en tant que choix privilégié pour les clients aux États-Unis", a-t-il ajouté.

Blue Edge, Helionix et plus de 100 H160 en commande

Le H160 est notamment équipé des pales de rotor Blue Edge réduisant le bruit, un rotor de queue Fenestron incliné pour une plus grande charge utile, et la suite avionique Helionix d'Airbus Helicopters pour réduire la charge de travail du pilote. Le H160 a précédemment reçu la certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) en juillet 2020. Airbus Helicopters a reçu des commandes pour plus de 100 H160 de la part de clients du monde entier, dont plus d'une douzaine de clients américains. Le H160 est entré en service au Japon, au Brésil, en Arabie Saoudite et en Europe, et la flotte a accumulé plus de 1 700 heures de vol.

La polyvalence à coeur

Le H160 est un hélicoptère multirôle apte à diverses missions dans différents segments de marché, notamment le transport offshore pour l'industrie de l'énergie, l'aviation privée et d'affaires, les services médicaux d'urgence, le transport commercial de passagers et les services publics tels que la recherche et le sauvetage et le maintien de l'ordre. Avec son rayon d'action, sa vitesse et son efficacité exceptionnels, le H160 offre un niveau supérieur de performance et de flexibilité aux opérateurs.

Un premier simulateur FFS niveau D

Des plans sont en cours depuis plusieurs années pour assurer une entrée en service en douceur du H160, y compris l'ajout annoncé précédemment du premier simulateur de vol complet (FFS) H160 de niveau D en Amérique du Nord. Le FFS devrait être prêt à être utilisé dès la seconde moitié de 2025 et sera situé dans le centre de simulation Helisim à l'intérieur des installations d'Airbus Helicopters, Inc. à Grand Prairie, au Texas.