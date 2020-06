Le H145 cinq pales certifié par l'Aesa

Certification européenne

Le H145 à cinq pales d’Airbus Helicopters a été certifié par l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne (AESA), ouvrant la voie aux livraisons des clients vers la fin de l’été 2020. La certification couvre toute la gamme des capacités, y compris les règles de vol simple pilote et aux instruments (IFR) et les opérations monomoteurs (Cat.A/VTOL), ainsi que la capacité jumelles de vision nocturne.

« Notre nouveau H145 à cinq pales est un excellent exemple de notre quête d’amélioration continue et d’innovation progressive qui réponde aux besoins de nos clients. Cet hélicoptère combine des caractéristiques à valeur ajoutée avec la robustesse et la fiabilité d’un best-seller éprouvé, ce qui le rend très compétitif sur le marché des bimoteurs légers », a déclaré Bruno Even, PDG d’Airbus Helicopters.

Dévoilé en 2019

La nouvelle version de l’hélicoptère bimoteur léger H145 a été dévoilée lors de l’Heli-Expo 2019 à Atlanta, en Géorgie, avec des clients de lancement annoncés pour presque tous les segments de marché. Avant la campagne d’essais à haute altitude réussie en Amérique du Sud, où l’avion a posé ses patins sur l’Aconcagua, la plus haute montagne de l’hémisphère Sud, le nouveau H145 a effectué plusieurs campagnes d’essais, y compris en Espagne à moyenne altitude et en Finlande par temps froid.

150 kg de charge utile supplémentaires

Cette dernière mise à niveau de la famille H145 ajoute un nouveau rotor à cinq pales innovant au H145, augmentant la charge utile de l’hélicoptère de 150 kg (330 lb). La simplicité de la nouvelle conception du rotor principal sans roulement facilitera également les opérations d’entretien, améliorant ainsi la fiabilité du H145, tout en améliorant le confort des passagers comme de l’équipage. La certification de la Federal Aviation Administration suivra plus tard cette année. La certification pour la version militaire du H145 à cinq pales devrait être accordée en 2021.