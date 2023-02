Le Groupe Safran retrouvera son chiffre d'affaires d'avant crise en 2023

Au moins 23 Md€ de chiffre d'affaires en 2023 pour le Groupe Safran

Le groupe Safran prévoit d'atteindre, avec toutes les précautions d'usage à l'intention des marchés financiers et des autorités concernées, un chiffre d'affaires d'au moins 23 Md€ en 2023. Plus très loin des 24,64 Md€ réalisés en 2019 avant le déclenchement de la pandémie de Covid 19. Un facteur aggravant pour un groupe déjà fortement secoué par les déboires du Boeing 737 MAX avec interdiction de vol, puis arrêt de production du moyen-courrier pendant de longs mois. La double peine pour le Groupe Safran qui avait ainsi vu son chiffre d'affaires chuter à 16,5 Md€ en 2020, puis encore se rétrécir à 15,25 Md€ en 2021. Un choc frontal qui a été géré avec beaucoup de sang-froid.

Aubert & Duval est un "point de vigilance"

La prévision pour 2023 s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses. "L'absence de nouvelle perturbation de l'économie mondiale" mais aussi "un retour courant 2023 au niveau de 2019 en termes de capacité globale sur le segment avions court et moyen-courrier", a indiqué Olivier Andriès, directeur général du groupe Safran, et qui a poursuivi : "l'augmentation d'environ 50 % du nombre de livraisons de moteurs Leap (1 700) et une hausse de 20 % à 22 % du chiffre d'affaires des activités de services sur les moteurs civils". Avec "un élément d'attention : les capacités de production de la chaîne d'approvisionnement". Certains goulots d'étranglement sont toujours présents dans les composants et les matières premières. Au point que la production de titane recyclé par Aubert & Duval est devenue "un point de vigilance". "Il y a une forte attente de la part de l'industrie française et européenne", a souligné Olivier Andriès.

La remontée de 2022

Malgré ces contraintes sur la chaîne d'approvisionnement et l'arrêt des activités en Russie (300 M€ de chiffre d'affaires) suite à l'invasion de l'Ukraine, le Groupe Safran a bénéficié de la reprise du trafic aérien tout au long de l'année 2022, de la reprise des livraisons du Boeing 737 MAX et de la bonne tenue des livraisons d'Airbus. Cela se lit dans les livraisons des principaux programmes : + 34 % pour le CFM Leap (1 136), + 10 % pour les trains d'atterrissage et + 28 % pour les toilettes Airbus A350, + 160 % pour les nacelles A330neo et + 24 % pour les toboggans d'évacuation A320. Seule ombre au tableau : les problèmes du Boeing 787 qui ont pesé sur les livraisons trains d'atterrissage (- 49 %) et les "coeurs électriques" (- 30 %).

La forte remontée des livraisons d'équipements et de moteurs, associée à celle des services sur les moteurs civils (+ 29,3 %), s'est traduite par une hausse de près de 16 % du chiffre d'affaires organique qui s'est en plus arrondi de 1,4 Md€ grâce à un effet de change euro/dollar positif. Le tout dépassant légèrement les 19 Md€ de recettes, soit un bond de 25 % par rapport à 2021.