Le groupe Safran met le turbo en Inde

Deux usines mitoyennes à Hyderabad

Deux usines mitoyennes viennent d'être inaugurées par le groupe Safran à Hyderabad. La première, d'une surface de 15 000 m2, est dédiée à la production de pièces tournantes pour le CFM Leap qui équipe les flottes moyen-courriers Airbus A320neo et Boeing 737 MAX des compagnies aériennes indiennes. Sans oublier les achats à venir au regard des besoins exprimés récemment par Air India et Jet Airways. L'usine de Safran Aircraft Engines emploiera à terme 275 personnes. A proximité, dans la même zone aéroportuaire, l'usine de Safran Electrical & Power, qui partage avec Safran Aircraft Engines l'ensemble des fonctions supports, est dédiée à la production de câbles pour les moteurs CFM Leap mais aussi de harnais pour les avions de combat Dassault Rafale. Ouvert en 2018, le site emploie 150 personnes mais n'avait pas bénéficié d'une inauguration officielle.

Atelier MRO CFM Leap en 2025

L'empreinte de Safran Aircraft Engines à Hyderabad va continuer de s'élargir avec la création d’un atelier MRO (maintenance, réparation et révision) pour les moteurs LEAP de CFM. Il sera construit à proximité et son démarrage est prévu en 2025. il aura à terme une capacité de maintenance de 250 à 300 moteurs par an. Le moteur LEAP et son prédécesseur, le CFM56, équipent aujourd’hui plus de 330 Airbus A320/A320neo et Boeing 737/737MAX des compagnies aériennes du sous-continent indien. Plus de 1 500 moteurs LEAP sont actuellement en commande dans la région. Une bonne nouvelle pour le transport aérien indien qui manque cruellement de moyens locaux en MRO moteurs.

Nouveau site à Bangalore

Le troisième site est inauguré à Bangalore pour le compte de Safran HAL Aircraft Engines, la joint-venture à 50/50 entre Safran Aircraft Engines et Hindustan Aeronautics Limited. Ce nouveau site, qui remplace l’implantation initiale datant de 2005, permet de plus que doubler la surface et de

bénéficier des installations les plus modernes. La nouvelle usine est installée dans la « Special Economic Zone » à proximité de l’aéroport de Bangalore. Ce site de 11 000 m2 est spécialisé dans la fabrication de canalisations complexes, principalement pour le moteur CFM LEAP, et emploie environ 150

collaborateurs.