Le groupe Orizio célèbre le centenaire de l'industrie aéronautique belge

Une industrie belge centenaire Le 25 octobre 1918, Pierre de Caters faisait décoller pour la toute première fois en Belgique un aéroplane et écrit la première ligne de l’histoire aéronautique belge. C’est aussi le début – très lent – de l’industrie aéronautique en Belgique. Le 16 décembre 1920, la Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques (SABCA) est créée en Belgique. Déjà à l’époque, et encore aujourd’hui, cette entreprise fait partie des pierres centrales de l’industrie aéronautique mais aussi aérospatiale belge. Aujourd'hui, cette entreprise fait partie du Groupe Orizio , comprenant également une autre grande entreprise belge de ce secteur : Sabena Engineering. Pour cause de COVID, le groupe Orizio n'a pas pu fêter les 100 ans "réels" de l'industrie aéronautique belge mais 2024 fut l'occasion de remettre le couvert. D'ailleurs, SABCA fait partie des plus vieilles entreprises aéronautiques dans le monde : juste derrière Boeing, elle est la seconde entreprise aéronautique à avoir gardé son nom sans jamais l’avoir changé. Visite royale Le 26 mars, le roi Philippe s'est déplacé sur le site de SABCA à Bruxelles dans le cadre de ce centenaire. Lors de cette visite de travail, il a pu découvrir les activités concernant les stations flaps des A350 (900 et 1000). Une vidéo ci-dessous explique avec plus de détails les activités de cette zone de production.

Le site de Bruxelles est également responsable du montage du réservoir central de l’avion d’affaire Falcon 6X de Dassault Aviation. Dans cette même partie, des anneaux de fusées Vega-C étaient visibles, la SABCA étant responsable de la production des anneaux boosters de nombreuses fusées ainsi que des actuateurs électro-mécaniques. Ceux-ci, fixés entre l’anneau et le moteur, permettent de diriger la fusée avec précision. Contrairement à l’ancienne génération d’actuateur hydro-mécanique, le développement par la SABCA d’actuateurs électro-mécaniques permet une plus grande précision, un entretien plus léger et surtout, une masse générale diminuée de 40 kg. Ces actuateurs sont présents sur des avions mais aussi et surtout, sur les fusées Ariane et Vega-C… et prochainement, sur le projet Themis. La SABCA a déjà produit un anneau prototype et développe actuellement un actuateur. Un premier prototype devrait être produit et testé au sol cette année.

Le roi Philippe devant un réservoir central de Falcon 6X en cours de montage sur le site de SABCA Bruxelles. © Gaétan Powis Fermer

Le roi Philippe devant des anneaux boosters de fusée Vega-C. © Gaétan Powis Fermer

Le roi a également pu observer le ponçage d’une aile d’un avion de combat F-16 Fighting Falcon. La SABCA, suite à la sélection du F-16 par la Belgique le 9 juin 1975, coopère étroitement avec Lockheed Martin pour produire certains éléments de l'appareil et ce, encore jusqu'à aujourd'hui. C’est ainsi que des ailes sont produites et par après transportées à Gosselies, sur le site Sabena Engineering, où les F-16 belges mais aussi américains sont entretenus . Ces ailes sont aussi directement envoyées aux États-Unis, pour être placées sur de tout nouveaux Fighting Falcon. À noter que l’histoire entre la SABCA et le roi commence bien avant cette visite : le 12 octobre 1982, celui qui était alors le Prince Philippe, effectua son premier vol sur avion de combat Mirage V (BA-19). Or, SABCA fut responsable de la production finale des 106 Mirage V belges (63 BA, 27 BR et 16 BD), en dehors de trois appareils produits en France. Afin de marquer ce lien historique et cette visite du centenaire de l’aviation belge, le roi a dédicacé une photo prise après son premier vol solo sur Mirage V.

Ponçage d'une aile de F-16 Fighting Falcon au sein de la SABCA. © Gaétan Powis Fermer

Photo dédicacée du roi Philippe (alors prince de Belgique) juste après son premier vol solo sur Mirage V. © Gaétan Powis Fermer

Deux évènements à Brussels Airport Le 28 mars en début de journée, 300 étudiants avaient été invités par le groupe Orizio au sein du hangar de Sabena Engineering de Brussels Airport. Devant un avion A330 de la compagnie Corsair, ils ont pu écouter plusieurs speakers ayant un lien direct avec l’aéronautique et l’aérospatiale belge : Ludivine Dedonder, ministre de la Défense belge. La Défense coopère depuis les débuts de la SABCA et de Sabena Engineering sur la production et l’entretien d’appareils ; entretien des Spitfire, production de F-104, Mirage V, F-16,… et plus récemment, entretien des A400M.

Tom de Dorlodot, aventurier et parapentiste reconnu au sein de Red Bull, avec par exemple un record mondial de vol le plus long entre Bruxelles (Belgique) et Istanbul (Turquie).

Nancy Vermeulen, pilote de ligne ayant fondé une académie spatiale en 2018 pour les personnes « privées » souhaitant effectuer un vol spatial ou suborbital.

Damien Ernst, professeur à l'ULiège, spécialiste en énergie et transition énergétique. L'objectif de cet évènement était d'inspirer la future génération et de montrer à quel point l'industrie aérospatiale belge est diversifiée et enrichissante, ainsi que de recruter de nouveaux talents pour renforcer les équipes du groupe Orizio.