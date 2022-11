Le groupe Lufthansa choisit les sièges Recaro pour équiper la classe économique de 100 avions.

Près de 24 000 sièges de classe économique seront installés sur 100 avions de Lufthansa et SWISS

Les sièges Recaro Aircraft Seating (Recaro) CL3710 et CL3810 ont été sélectionnés par le groupe Lufthansa pour équiper ses cabines de classe économique. Cette commande de près de 24 000 sièges de classe économique équipera près de 100 avions de Lufthansa et SWISS. La livraison des premiers sièges est prévue pour le quatrième trimestre. "Mark Hiller, PDG de Recaro Aircraft Seating et de Recaro Holding, a déclaré : " Nous avons 50 ans de partenariat avec Lufthansa et c'est un grand honneur de continuer à travailler avec eux pour optimiser le voyage des passagers. " Nos objectifs alignés en matière de solutions de sièges durables et confortables ont recueilli un grand succès tant pour Recaro que pour Lufthansa, et je suis convaincu que nos sièges CL3710 et CL3810 perpétueront cette tradition d'excellence."

CL3710 : un appui-tête réglable qui améliore le confort de sommeil

Vêtu des couleurs emblématiques de Lufthansa, la conception modulaire du CL3710 minimise la maintenance et maintient le coût total de possession à un faible niveau. L'appui-tête réglable en six directions avec soutien de la nuque améliore le confort de sommeil du passager, et le rabat de commodité du siège est construit pour ranger les appareils intelligents personnels pour plus de commodité.

Le siège CL3810 installé en rétrofit sur les Airbus A330-300 de SWISS et les Boeing 747-8 de Lufthansa

Le siège CL3810 en classe économique sera installé en rétrofit sur les Airbus A330-300 de SWISS et les Boeing 747-8 de Lufthansa. Les passagers profiteront de l'espace habitable supplémentaire du siège et des coussins de confort haut de gamme avec une mousse stratifiée et une technologie ergonomique innovante. Le siège est 15% plus léger que son prédécesseur, ce qui permet aux compagnies aériennes d'économiser des milliers de dollars en carburant et d'optimiser les performances de la cabine. Les deux sièges ont été construits en tenant compte de la durabilité et présentent des structures légères, ce qui réduira les émissions de carbone pour l'avion.