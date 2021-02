Le groupe CMA CGM se lance dans le fret aérien avec des Airbus A330

4 Airbus A330-200F pour commencer

Le transport aérien français comptera bientôt un nouvel acteur : la compagnie aérienne Air Cargo dédiée au transport de marchandises et dotée, pour commencer, de quatre Airbus A330-200 Fret d'occasion mis en service entre 2014 et 2016. Lancée par Airbus en janvier 2007, cette version tout cargo de l'A330-200 a réalisé son premier vol en novembre 2009. L'appareil peut prendre 64 tonnes de charge utile sur 7 500 km ou 69 tonnes sur 6 000 km. Airbus a vendu 38 exemplaires de son A330-200 Fret qui avait connu un pic dépassant les 100 ventes.

Air Cargo prête à travailler avec d'autres

Derrière Air Cargo, le groupe CMA-CGM, un acteur du fret maritime mais aussi de la manutention portuaire et de la logistique terrestre. CMA-CGM vient donc logiquement compléter son offre "globale de transport". A se demander d'ailleurs pourquoi ils ne sont pas venus plus tôt à l'aérien. Pour autant, il n'est pas question de la jouer en "solitaire" et la nouvelle division dédiée au transport aérien "mènera des partenariats commerciaux avec des compagnies aériennes afin d'offrir une couverture globale", indique Rodolphe Saadé, PDG de CMA-CGM. D'ailleurs, un éventuel partenariat commercial avec Dubreuil Aéro, qui contrôle notamment Air Caraïbes et French bee, est à l'étude.

CMA-CGM pas au capital de Dubreuil Aéro

Si CMA-CGM est prêt à travailler avec Dubreuil Aéro dans le fret aérien, la prise de participation du premier dans le capital du second à hauteur de 30 % n'est plus à l'ordre du jour. Les deux entreprises n'iront pas plus loin que le protocole d'accord qui avait été signé en septembre 2020.