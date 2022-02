Le groupe ADP prévoit un retour dans le vert dès cette année

En 2021, le groupe ADP a poursuivi son rétablissement et compte tenu de la poursuite de l'impact de la crise du transport aérien liée à la pandémie de la Covid-19, il continue à faire preuve d'une grande résilience. Le trafic de l'ensemble du groupe ADP s'est monté à 160 millions de passagers en 2021, soit une hausse de 27,2% par rapport à 2020. Ce niveau de trafic se place à 45,6% du niveau du trafic du groupe avant-crise en 2019. Le trafic de Paris Aéroport (Roissy CDG et Paris Orly) a augmenté de 26,8% à 41,9 millions de passagers. En 2021, le trafic de Paris Aéroport était donc à 38,8% du niveau 2019 d'avant-crise. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe ADP est de 2, 777 milliards d'euros, soit une croissance de 29,9% par rapport à 2020. Le résultat net part du groupe est en hausse de 921 millions d'euros, avec une perte réduite à 248 millions d'euros.

Le trafic Paris Aéroport mettra plus de temps que celui du groupe a revenir au niveau pré-crise

Pour 2022, les prévisions de trafic pour le groupe ADP sont fixées entre 70 et 80% du niveau de trafic 2019, avec un retour au niveau d'avant-crise attendu entre 2023 et 2024. Les hypothèses de rétablissement de trafic pour Paris Aéroport (Roissy CDG et Paris Orly) sont fixées à 65 à 75% du niveau de trafic 2019 en 2022, 85 à 95% en 2023, 90 à 100% en 2024. Le groupe ADP estime que le trafic de Paris Aéroport devrait dépasser le niveau de 2019 à partir de 2026. Le résultat net part du groupe devrait redevenir positif dès l'année 2022. Rappelons aussi qu'au 31 décembre 2021, le groupe ADP disposait d'une trésorerie s'élevant à 2,4 milliards d'euros, dont 0,1 milliard au niveau de TAV Airports. Au regard de cette trésorerie disponible et de ses prévisions sur les 12 prochains mois, le groupe n'anticipe pas de difficultés de trésorerie. Cette trésorerie lui permet d'une part, de disposer de liquidités satisfaisantes dans le contexte sanitaire et économique exceptionnel en cours et d'autre part, de faire face à ses besoins courants et à ses engagements financiers.