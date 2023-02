Le groupe ADP est repassé dans le vert en 2022

Le groupe ADP est bien dans les rails pour retrouver très vite sa dynamique de croissance d'avant-crise. Au cours de l'année 2022, le gestionnaire d'aéroports français a réalisé un très robuste chiffre d'affaires de près de 4,7 milliards d'euros, en hausse de 68,8% par rapport à 2021, sous l'effet de la reprise vigoureuse du trafic, tant à Paris qu'à l'international. Le résultat net part du groupe ressort à 516 millions d'euros (en hausse de 764 millions d'euros par rapport à 2021) et se rapproche du niveau de résultat de 2019 (588 millions d'euros).

Le trafic Paris Aéroport a atteint 80,2% du niveau pré-crise en 2022

Le trafic total réalisé en 2022 par le groupe ADP est de 280,4 millions de passagers, en hausse de 72,6% par rapport à 2021. Le trafic de Paris Aéroport (Paris CDG et Paris Orly) a atteint 86,7 millions de passagers, en hausse de 106,7% par rapport à 2021. Le trafic global du groupe a atteint 80,9% du total de 2019 (pré-crise) et le trafic de Paris Aéroport a atteint 80,2% du niveau de 2019. Par types de trafics, la France a représenté 14,4% du trafic total de Paris Aéroport en 2022 (77,2% du total trafic France de 2019), le trafic vers l'Outremer a représenté 5,4% du total de Paris Aéroport (98,5%, le trafic vers l'Europe a représenté 45,1% du trafic total de Paris Aéroport en 2022 (82,8% du total Europe de 2019), et le trafic international (hors Europe) a représenté 35% du trafic total de Paris Aéroport en 2022 (76,3% du niveau de 2019). Le trafic des compagnies low cost représente 27,6% du total (contre 22,3% en 2019). Le taux de correspondance était de 81,9% (86,5% en 2019).

La trajectoire de retour à la dynamique pré-Covid se resserre

Les prévisions de trafic pour 2023 ont été resserrées. Pour Paris Aéroport, le trafic devrait être compris entre 87% et 93% du niveau de trafic de 2019 (contre 85 à 95% précédemment). En 2024, la fourchette de trafic devrait être de 90 à 100% du niveau de 2019, avec un rétablissement total prévu en 2025. Pour le trafic total du groupe, il devrait se situer entre 95 et 105% du niveau de 2019, dès 2023. Côté financier, le groupe ADP s'attend à un EBITDA (excédent brut d'exploitation) en 2023 au moins égal à celui de 2019. Une prévision en avance d'un an par rapport à la précédente prévision qui n'envisageait cette situation que pour l'année 2024.