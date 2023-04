Le Gripen F en phase avancée de production pour la Force aérienne brésilienne

Saab envoie deux autres avions de chasse Gripen F-39E pour la Force aérienne brésilienne par bateau

Saab a finalisé l'envoi par bateau de deux avions de chasse Gripen F-39E pour la Force aérienne brésilienne. Les avions ont été montés et testés avec des adaptations minimales sur les trains d'atterrissage avant d'être expédiés. À leur arrivée à Navegantes, les avions devront subir les mêmes essais statiques et de roulage avant d'être livrés à l'usine d'Embraer Defesa e Segurança. Selon Saab, la livraison est prévue pour mi-2025.

Le Gripen F, une version biplace exclusivement brésilienne

Le Gripen F, une version biplace exclusive de l'avion de chasse Gripen E monoplace, a été conçu pour répondre aux exigences brésiliennes. En raison de changements dans le calendrier de production, il a été décidé d'un commun accord entre la Suède et le Brésil de concentrer la production des modèles biplaces F en Suède, tandis que la production des modèles monoplaces E se poursuit au Brésil. Les premiers avions ont été livrés en 2019, et la FAB a reçu un total de 24 avions à ce jour. Le Gripen F sera équipé de capacités de guerre électronique avancées, ainsi que de systèmes de communication améliorés et de systèmes de commandement et de contrôle modernes.

Un contrat crucial pour Saab et l'industrie aérospatiale brésilienne

Le contrat entre le Brésil et Saab pour l'achat de 36 avions de chasse Gripen est considéré comme crucial pour Saab, qui a travaillé dur pour remporter ce contrat contre des concurrents tels que Boeing et Dassault Aviation. Le contrat comprend également une collaboration pour le transfert de technologie et la formation de la main-d'œuvre brésilienne pour la production des avions. Pour l'industrie aérospatiale brésilienne, ce contrat représente une étape importante dans l'acquisition de compétences pour la production d'avions de chasse de haute technologie.