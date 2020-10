Le Griffon à bord de l'Airbus A400M

Airbus A400M Atlas.

L'Armée de l'Air et de l'Espace a révélé que pour la première fois, le 9 octobre, un Airbus A400M Atlas avait emporté un Griffon entre Djibouti et Orléans. Le vol a duré sept heures et a une nouvelle fois permis de démontrer les capacités de l'A400M, puisque le Griffon pèse plus de 24 tonnes. Rappelons ainsi que l'Atlas dispose quant à lui d'une capacité d'emport de 37 tonnes. Une opération minutieuse donc afin de charger et décharger le véhicule.



Réaménager la soute.

Afin de réaliser ce chargement, les mécaniciens navigants ont largement été sollicités afin de revoir les modalités d'embarcation du véhicule. « En terme de hauteur, tout s'est joué à quelques centimètres », rapporte ainsi le commandant de bord. « Le but de l'expérimentation était d'homologuer officiellement les conditions d'aérotransport du Griffon données au préalable par la DGA », complète de son côté le major Gilles, loadmaster du convoi.



OPEX.

Cette nouvelle capacité permet ainsi d'aller plus loin dans les missions menées par l'A400M et représente un véritable atout pour les OPEX. En effet, couplé à sa capacité à se poser sur des terrains sommaires, l'emport d'un véhicule Griffon vient ajouter une nouvelle mission à l'A400M et en fait un véritable avion de transport tactique.