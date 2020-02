Le Gifas s'envole pour le Canada

Sous la direction d'Eric Trappier, président du Gifas et président de Dassault Aviation, le Gifas conduira une mission industrielle au Canada eu 1er au 3 mars prochains. Une mission qui réunira plus de 60 sociétés françaises de la filière aérospatiale et de défense. Objectif : renforcer et développer une coopération avec l'industrie canadienne. Plus d’une trentaine d’entreprises françaises se sont déjà implantées au Canada, et le Gifas, en partenariat avec Business France, a choisi Montréal pour y ouvrir son bureau de représentation pour l’Amérique du Nord en 2016. De même, nombre de sociétés canadiennes ambitionnent de se développer en France. Les participants à cette mission du Gifas se rendront à Montréal, Toronto et Ottawa, où des rencontres réunissant des industriels des deux pays de ces secteurs seront organisées. « Le Gifas est heureux, par cette mission, de renforcer encore davantage les liens qui unissent nos deux industries. Le haut niveau de compétences et le poids mondial de l’industrie canadienne dans notre secteur sont reconnus de tous. Les entreprises françaises qui participent à la mission sont en pointe dans leurs domaines respectifs. Je suis certain que les échanges, qui auront lieu au cours de notre visite, aboutiront à la formation de nouveaux partenariats qui nous permettront de relever ensemble les défis de notre profession », commente Eric Trappier qui sera accompagné de sept membres du Conseil du Gifas.