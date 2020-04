Le Gifas lance une opération masques pour les PME et ETI de la filière aéro

800 000 masques pour les PME

Le Gifas vient de réceptionner un premier chargement de masques chirurgicaux en provenance de Chine. Un million de masques dont 800 000 sont distribués selon leurs besoins aux PME et ETI membres du Gifas. Les 200 000 autres seront offerts à l'Agence Régionale de Santé (ARS) Ile de France. Le Gifas a pris à sa charge le coût du fret aérien de chacune de ces opérations, "dans le cadre de son soutien à la supply chain aéronautique et spatiale" face à la pandémie de coronavirus ou covid-19. Une opération masques qui suit le constat que beaucoup des 400 entreprises membres du Gifas sont "pourvues en nombre insuffisant de masques ou de protection pour leurs salariés".

Ne pas entraver l'activité

"La santé et la sécurité des salariés de la filière sont une priorité pour chacun des membres" de la filière aéronautique et spatiale, souligne le Gifas qui poursuit : "l’insuffisance de matériels de protection pour les salariés peut donc constituer une entrave à la reprise de l’activité. Et c'est pour "résoudre cette difficulté" que "le Conseil du GIFAS, sous la présidence d’Eric Trappier, a décidé de mettre en œuvre une démarche visant à l’approvisionnement par l’importation de masques de protection pour couvrir les besoins des PME et des ETI, membres du GIFAS.