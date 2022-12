Le Ghana veut toujours sa compagnie aérienne

Démarrage des opérations commerciales en 2023

La compagnie aérienne nationale du Ghana entamera ses opérations commerciales en 2023, selon le ministre des Finances, Ken Ofori-Atta, rapporte l'Agence Ecofin. Le transporteur évoluera sous le nom commercial de Ghana Airlines, choisi parmi plusieurs propositions, notamment Akwaaba Airlines, Black Star Airlines et Kente Airlines. Le calendrier n'est, pour l'instant, pas plus précis et la formule "opérations commerciales" ne signifie pas forcément le démarrage des opérations aériennes. Cela peut être le lancement des réservations et des ventes de billets.

Accords d'actionnaires signés

Une compagnie privée locale a été choisie comme partenaire stratégique par le gouvernement pour mettre en place la nouvelle société. « Des accords d’actionnaires et de partenariat ont été signés », selon le ministre. Depuis environ 12 ans, le Ghana ne possède plus de compagnie aérienne nationale. Créée en 1958, Ghana Airways est tombée en faillite et a cessé toute activité en 2004. Ghana International Airlines, qui avait pris le relais en 2005, n’a opéré que pendant 5 ans.

Trois Boeing 787-9 en attente

Pour constituer la flotte du nouveau transporteur, le gouvernement avait signé en novembre 2019 un protocole d’accord avec Boeing portant sur l'achat de trois Boeing 787-9 pendant le Salon aéronautique de Dubaï ou Dubai Airshow. De même, une lettre d’intention avait été signée avec le constructeur de Havilland Canada pour l’achat de 6 Dash 8-400 de seconde main. Le déclenchement de la pandémie de Covid est venu bousculer le calendrier initial mais le gouvernement du Ghana n'a manifestement pas l'intention de lâcher son projet.