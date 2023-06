Le général Frédéric Parisot prend les commandes du Gifas

Nouveau délégué général pour le Gifas

A compter du 1er août prochain, le Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) aura un nouveau délégué général. L'actuel, le général Pierre Bourlot, qui a pris cette fonction en 2012, ayant fait valoir ses droits à la retraite; lui succèdera le général de corps aérien Frédéric Parisot qui était, depuis 2021, Major Général de l’Armée de l’Air et de l’Espace. En attendant le passage du témoin, le futur délégué général a rejoint le GIFAS le 15 mai 2023, dans le cadre de la préparation du 54ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace qui se tiendra au Bourget du 19 au 25 juin 2023.

81 missions de guerre en territoire hostile

Ancien élève de l’Ecole de l’Air et Auditeur de l’IHEDN, il totalise plus de 3 000 heures de vol, dont 2 400 sur avions de chasse Mirage 2000 et F-18. Il a effectué 81 missions de guerre en territoire hostile. Après plusieurs postes opérationnels, le général Parisot a été notamment Adjoint au Chef de Bureau « Agrégat LPM - Loi de Programmation Militaire » à la Direction des Affaires Financières du Ministère de la Défense en 2001, avant devenir Assistant Militaire du Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air, en 2004.

Livre Blanc 2013, Présidence de la République, Opération Chammal

Il a également été, de 2011 à 2013, à l’Etat-Major des Armées, Rapporteur au sein de la Commission du Livre Blanc 2013, puis, de 2013 à 2017, Adjoint Air au Chef de l’Etat-Major Particulier du Président de la République. En 2017, Frédéric Parisot est nommé Directeur Actions Civilo-Militaires et Représentant Principal français auprès de l’Opération Inherent Resolve, dans le cadre de l’Opération Chammal en Irak. En 2018, il devient Sous-Chef Préparation de l’Avenir de l’Etat-Major de l’Armée de l’Air et de l’Espace avant d'être promu Major Général de l'Armée de l'Air et de l'Espace.