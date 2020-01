Le GAN en renfort de l'opération Chammal

Après avoir commencé sa mission le 21 janvier, le groupe aéronaval a reçu la visite de la Ministre des Armées, Florence Parly, et du Premier Ministre, Edouard Philippe, les 22 et 23 janvier. Le GAN entame ainsi la mission Foch avec un premier déploiement dans la Méditerranée orientale, en soutien de l'opération Chammal. « Le groupe aéronaval y assurera une présence opérationnelle, réactive et adaptable, afin d'être en mesure d'intervenir face aux enjeux de sécurité régionaux et d'assurer la continuité de la lutte contre le terrorisme djihadiste au Moyen-Orient, en complément des forces françaises déjà engagées sur ce théâtre d'opération », détaille la Marine nationale. Le GAN y restera un mois, avant de rejoindre l'Atlantique puis la Mer du Nord, afin de prendre part à des exercices et renforcer l'interopérabilité des forces françaises avec les armées en présence. Le déploiement du groupe aéronaval s'étendra jusqu'au mois d'avril.

« Au départ de Toulon, le groupe aéronaval était composé du porte-avions Charles de Gaulle, du groupe aérien embarqué, de la frégate multi-missions Auvergne, de la frégate de défense aérienne Chevalier Paul, du bâtiment de commandement et ravitaillement Var, de la frégate grecque HS Spetsai et d'un sous-marin nucléaire d'attaque », détaille le Ministère des Armées. Le GAN sera renforcé au cours de son déploiement par des moyens européens, et notamment par des bâtiments en provenance de l'Espagne, du Portugal, de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne.

La Marine nationale rappelle par la même que le groupe aérien embarqué s'articule autour de 20 Rafale Marine, 2 avions E-2C Hawkeye, 1 hélicoptère Caïman marine et 2 hélicoptères Dauphin Pedro. Le GAN intègre par ailleurs un avion de patrouille maritime ATL2.