Le Falcon Heavy de SpaceX refait le show

Un lanceur qui se faisait rare

Pour son troisième lancement orbital de l’année, SpaceX a « sorti » le Falcon Heavy, qui n’avait effectué qu’une seule mission l’an passé, le 1er novembre, la première depuis juin 2019 et la quatrième depuis sa mise en service en février 2018.

Il s’agissait à nouveau de placer sur orbite géosynchrone des charges utiles militaires pour le compte de l’US Space Force : les satellites CBAS 2 et LDPE 3A (représentant au total environ 3,7 tonnes au décollage), dédiés aux communications militaires pour le premier, et à des démonstrations technologiques pour le second.

Pour l’occasion, le Falcon Heavy a été équipé de coiffes plus grandes qu’à l’accoutumée.

La mission, baptisée USSF-67, a débuté le 15 janvier à 22 h 56 UTC, depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride.

Elle a été facturée 317 M$ par SpaceX.

Maîtrise totale

Outre une fiabilité sans faille de son moteur Merlin (dont 27 exemplaires équipent le bloc inférieur du Falcon Heavy !), SpaceX a une nouvelle fois fait la démonstration d’une maîtrise totale de sa technique de récupération, rapatriant sur la Terre ferme deux étages sur trois en fin de mission (l’étage central a volontairement été détruit dans l’atmosphère), dans une chorégraphie toujours aussi impressionnante – à revoir, filmée par un drone, sur le compte Twitter de SpaceX.

L’étage central (B1070) était utilisé pour la première fois, tandis que les étages latéraux (B1064 et B1065) volaient chacun pour la deuxième fois, 75 jours après leur précédente mission (déjà sur Falcon Heavy).

A suivre

Pas moins de quatre autres missions du Falcon Heavy sont programmées en 2023 (entre mars et octobre) : pour les satellites de télécommunications ViaSat 3 Americas, Aurora 4A, Nusantara H1 A et Jupiter 3 (en deux lancements distincts, de trois satellites puis un), pour la mission militaire USSF-52, et pour l’envoi pour la Nasa de la sonde Psyche vers l’astéroïde du même nom.

Mais déjà, un troisième vol du Falcon 9 pointe, d’ici deux jours…