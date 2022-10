Le Falcon 6X de Dassault Aviation est en phase finale d'essais

Phase finale d'essais et de certification

Presque fin prêt. C'est ainsi que l'on peut qualifier le nouveau jet d'affaires biréacteur de Dassault Aviation, le Falcon 6X. Ce dernier entre dans la phase finale de sa campagne d'essais en vol de certification auprès de l'AESA et de la FAA, préparant ainsi le terrain pour l'entrée en service du bimoteur extra-large à la mi-2023. L'été dernier, l'un des trois avions d'essai en vol a subi des essais par temps chaud dans le désert tunisien. Ces essais, réalisés à des températures allant jusqu'à 48°C, avaient pour but de confirmer que l'avion pouvait fonctionner correctement par forte chaleur et avec un refroidissement adéquat lors de circuits de vol au-dessus du désert à 10 000 pieds (3 000 m). Ils ont complété les essais temps froid effectués l'hiver dernier dans le nord du Canada pour démontrer la sécurité du fonctionnement à des températures ultra-froides allant jusqu'à -38°C. Des essais de vol en haute altitude sur une piste de 9 070 pieds (2 764 m) à Telluride, dans le Colorado, ont également été réalisés avec succès.

Une tournée mondiale de démonstration-promotion

En août, le moteur Pratt & Whitney 812D de l'avion, d'une poussée de 13 500 livres, a été certifié par l'AESA. L'approbation de la FAA est en attente. Un simulateur de vol complet a été mis en service à CAE Burgess Hill au Royaume-Uni et sera prêt à commencer la formation des équipages des clients du 6X en avril. Fin juillet, le premier 6X de série a atterri après un tour du monde de démonstration destiné à montrer la pleine maturité et la fiabilité des systèmes de l'avion. La campagne a comporté 50 vols sur cinq continents et a couvert 50 000 nm.

Poste de pilotage EASy IV

Les pilotes ont donné des notes élevées à tous les systèmes, y compris aux nouvelles fonctionnalités du poste de pilotage EASy IV, et ont évalué les performances comme étant " parfaites ". La connectivité pendant le vol de démonstration a été signalée comme étant excellente, même dans les étapes les plus éloignées du circuit. En vol, les mesures et les réactions des passagers ont confirmé que le 6X sera le Falcon le plus silencieux à ce jour.

Le 19e Falcon 6X en cours d'assemblage final

Le 6X a fonctionné à un rythme élevé, enregistrant jusqu'à cinq vols certains jours. L'étape la plus longue de la tournée a été le vol Paris-Los Angeles, effectué en 11 heures et 25 minutes. Le vol, qui a couvert 5 150 nautiques (9 537, 8 km) contre de forts vents contraires, a été effectué avec une réserve de carburant complète. Le 19ème Falcon 6X est actuellement sur la ligne d'assemblage final tandis que trois avions clients sont en cours d'achèvement sur le site intérieur de Dassault à Little Rock, Arkansas.