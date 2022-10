Le Falcon 10X entre en phase de production

Vers les premiers sous-ensembles du Falcon 10X

Alors que la fabrication des pièces bat son plein, Dassault Aviation se prépare à produire les premiers sous-ensembles du Falcon 10X. "Tous les éléments d'un autre grand Falcon sont littéralement en train de se réunir dans nos différents sites de production", a commenté Eric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation. "Ce nouvel avion, le plus grand jet d'affaires construit spécialement sur le marché, incarnera les dernières technologies et établira une nouvelle référence en matière d'expérience pour les passagers."

Un train d'atterrissage prêt à être monté

Les premiers éléments à long délai de livraison, notamment le train d'atterrissage, ont été fabriqués et sont prêts à être assemblés. Une première aile en composite entièrement représentative est également en cours de préparation pour les essais statiques et de fatigue. Le développement du moteur Rolls-Royce Pearl 10X de l'avion progresse également de manière satisfaisante. Les essais réalisés jusqu'à présent ont démontré la fiabilité du moteur et montré qu'il répondra pleinement à ses exigences de performance. À ce jour, Rolls-Royce a enregistré plus de 1 000 heures d'essai sur le moteur de plus de 18 000 livres de poussée, y compris des essais avec 100 % de carburant aviation durable (SAF). Les essais au sol de la première centrale complète, y compris sa nouvelle nacelle et l'EBU (Engine Build Up), sont en préparation. Rolls-Royce a récemment posé la première pierre d'une nouvelle installation de soutien à la production adjacente à la chaîne d'assemblage final de l'avion à Bordeaux-Mérignac. La campagne d'essais en vol du Pearl 10X se déroulera sur un banc d'essai volant Rolls-Royce et devrait débuter en 2023. Nouvelle approche des essais au sol

Deux bancs d'essais multi-systèmes

Avec le Falcon 10X, Dassault adopte une nouvelle approche des essais au sol, qui sera utilisée pour démontrer la maturité de tous les systèmes bien avant que l'avion ne prenne l'air. Deux bancs d'essais multi-systèmes du centre d'essais en vol de Dassault à Istres, en France, seront utilisés pour la vaste campagne d'essais au sol. Les bancs sont presque identiques et chacun est équipé d'un poste de pilotage complet et de suites informatiques de sous-systèmes représentatives de celles utilisées sur l'avion réel. Ces bancs d'essai permettront de vérifier le bon fonctionnement de l'avionique, des commandes moteur, des commandes de vol, de l'hydraulique, de la distribution électrique, du freinage, de la protection incendie et d'autres systèmes de l'avion. Un troisième banc d'essai, situé au siège de Dassault Aviation à Saint Cloud, en région parisienne, reproduit le poste de pilotage et le système de commande de vol.