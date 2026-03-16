Le Falcon 10 X, taillé pour la haute vitesse
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© Dassault Aviation
Antony Angrand
Antony Angrand

publié le 16 mars 2026 à 16:13

709 mots

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Le Falcon 10 X, taillé pour la haute vitesse

Le Falcon 10X, dont le premier vol est attendu sous peu, se caractérise par sa vitesse élevée, située dans le transsonique. L’atteinte des Mach 0,925 est due principalement au tandem voilure-turboréacteurs, mais pas seulement.

Une vitesse élevée 

Le dernier né de Dassault Aviation, le Falcon 10X, dévoilé le 10 mars à Mérignac se caractérise par sa vitesse très élevée. Avec un Mach maximal opérationnel (MMO) de 0,925, contre 0,9 pour le Falcon 6X, et juste derrière les Global 8000 et G700, il se place

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16/03/2026 16:13
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Aviation légère et d'affaires

Le Falcon 10 X, taillé pour la haute vitesse

Le Falcon 10X, dont le premier vol est attendu sous peu, se caractérise par sa vitesse élevée, située dans le transsonique. L’atteinte des Mach 0,925 est due principalement au tandem voilure-turboréacteurs, mais pas seulement.

Le Falcon 10 X, taillé pour la haute vitesse
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Une vitesse élevée 

Le dernier né de Dassault Aviation, le Falcon 10X, dévoilé le 10 mars à Mérignac se caractérise par sa vitesse très élevée. Avec un Mach maximal opérationnel (MMO) de 0,925, contre 0,9 pour le Falcon 6X, et juste derrière les Global 8000 et G700, il se place littéralement dans le domaine de vitesses transsoniques. Extérieurement, quelques détails

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