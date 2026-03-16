Le Falcon 10 X, taillé pour la haute vitesse

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Le dernier né de Dassault Aviation, le Falcon 10X, dévoilé le 10 mars à Mérignac se caractérise par sa vitesse très élevée. Avec un Mach maximal opérationnel (MMO) de 0,925, contre 0,9 pour le Falcon 6X, et juste derrière les Global 8000 et G700, il se place
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Le dernier né de Dassault Aviation, le Falcon 10X, dévoilé le 10 mars à Mérignac se caractérise par sa vitesse très élevée. Avec un Mach maximal opérationnel (MMO) de 0,925, contre 0,9 pour le Falcon 6X, et juste derrière les Global 8000 et G700, il se place littéralement dans le domaine de vitesses transsoniques. Extérieurement, quelques détails
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