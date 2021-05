Le F-35 arrive en France

Atlantic Trident

Organisé par l’OTAN du 17 au 28 mai 2021, l’exercice Atlantic Trident se tiendra pour la première fois en France et en Europe, avec pour principal point de ralliement la base 118 de Mont-de-Marsan qui accueillera jusqu’à 50 appareils. Point d’orgue de cet exercice tripartite entre la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, la participation de l’HMS Queen Elizabeth et de ses 18 F-35B qui opéreront pour la première fois avec les Rafale. Cet exercice a pour objectif d'entraîner les équipages à l'interopérabilité dans un cadre de haute-intensité. A l’issue de cet exercice, le groupe aéronavale britannique voguera vers les côtes asiatiques pour réaffirmer la liberté de navigation en Mer de Chine.

18ème F-35A pour les Pays-Bas

Le 13 mai 2021, le douzième F-35A de Royal Netherlands Air Force (RNAF) a effectué son premier vol en compagnie d’un Typhoon et ce, à partir de la zone d’assemblage finale de Cameri Plant. Numéroté F-018, il est le 10ème exemplaire conçu sur le site Italien. A l’issue de sa période d’essai, il rejoindra le 322 Squadron, l’antre des Lightning II basé à Leeuwarden. Rappelons que la Koninklijke disposera de 46 F-35A (37 + 9) pour mener à bien les missions OTAN, de police du ciel mais aussi pour soutenir ses forces en cas de projection. Pour le moment stationné sur la base de Leeuwarden, le 3ème escadron devrait prochainement s’implanter sur la base de Vorkel avec le 313 Squadron. La transition opérationnelle des pilotes étant assurée en Arizona sur la base de Luke par l'US Air Force.

L’Italie et le programme JSF

Fortement investi dans le programme JSF, l’Italie est un partenaire de niveau II, et dispose à ce titre de la seule usine de construction du chasseur en Europe. Pour cela, Lockheed Martin s’est associé à Alenia Aeronautica pour construire une chaîne d’assemblage à Cameri Plant. Les installations industrielles comprennent aussi les bases de Ghedi et d’Amendola pour les tests en vol. Les 90 appareils (60 F-35A + 30 F-35B) prévus pour cette chaîne d’assemblage permettront de faire vivre prés de 100 sous-traitants pendant une trentaine d'années. A noter, que parmi tous les pays d’Europe qui ont sélectionné le F-35 (Belgique, Royaume-Uni, Danemark, Norvège, Pologne) seuls les Pays-Bas ont choisi de les faire construire en Italie.