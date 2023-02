Le Embraer E195-E2 de Porter Airlines atterrit au Canada

Porter Airlines : le Embraer E195-E2 entre en service

Le nouvel avion de la flotte de Porter Airlines, le Embraer E195-E2, est désormais en service et relie les aéroports internationaux de Toronto, Ottawa et Montréal-Trudeau. Cette introduction renforce les options de voyage pour les passagers souhaitant se déplacer vers et depuis la région du Grand Toronto.

Bien que ces itinéraires soient déjà desservis par la flotte de Dash 8-400 de Porter Airlines, l'ajout du nouveau service E195-E2 offre aux voyageurs plus de choix pour leur voyage. Les Dash 8-400, qui opèrent actuellement depuis l'aéroport Billy Bishop de Toronto.

De nouveaux vols pour Porter Airlines

Des vols supplémentaires décollent de l'aéroport international Pearson de Toronto ce mois-ci, avec Vancouver le 7 février 2023 , Edmonton le 14 février 2023, Calgary le 22 février 2023 et Halifax le 23 février 2023. Porter Airlines prévoit d'annoncer prochainement d'autres nouveaux itinéraires alors qu'elle établit son réseau de Embraer E195-E2.

L'objectif de la compagnie aérienne est de se faire une place dans les principales villes de l'Est du Canada, telles que Toronto, Ottawa, Montréal et Halifax, tout en offrant des liaisons vers la côte ouest, le sud des États-Unis, le Mexique et les Caraïbes à travers le continent.

À propos du Embraer E195-E2

Porter lance le E195-E2 pour les voyageurs nord-américains, avec une configuration deux par deux, entièrement économique, de 132 sièges et une connexion WiFi gratuite et rapide pour chaque passager. La compagnie aérienne a commandé jusqu'à 100 E195-E2, avec 50 livraisons prévues au cours des deux prochaines années.

Porter est la seule compagnie qui ne propose pas de sièges intermédiaires sur tous ses vols, y compris sur sa flotte existante de De Havilland Dash 8-400. Le service entre Toronto Pearson et Ottawa débutera avec 4 vols aller-retour quotidiens sans escale et le service entre Montréal commencera avec 3 vols aller-retour quotidiens sans escale, passant à 4 vols le 7 février 2023.