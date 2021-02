Le développement du système d'armes Arrow 4 est lancé

Arrow 4 voit son développement lancé

« Le développement d’Arrow-4 avec nos partenaires américains se traduira par un bond en avant technologique et opérationnel, nous préparant pour le futur champ de bataille et les menaces en constante évolution au Moyen-Orient et au-delà », a déclaré Benny Gantz, ministre de la défense d’Israël. Arrow-4 se veut devenir un missile intercepteur avancé et innovant avec des capacités améliorées. Il sera destiné à remplacer les intercepteurs Arrow-2 au cours des prochaines décennies. Son développement est dirigé par l’IMDO (Israel Missile Defense Organization) et la MDA (Missile Defense Agency américaine) , IAI étant le maître d’œuvre pour le développement et la production du système et de ses intercepteurs.

Faire mieux que le Patriot

Avec un développement lancé initialement en 1986, le système d'armes Arrow visait à fournir à Israël un système de défense anti-missile balistique plus efficace que celui du MIM-104 Patriot, qui n'était au départ qu'un missile sol-air sans capacités anti-missile balistique. Le système Arrow actuel se compose de l’intercepteur antimissile Arrow hypersonique produit conjointement, du radar d’alerte précoce AESA Elta EL/M-2080 « Green Pine », du centre de contrôle de lancement Elisra « Golden Citron » (« Citron Tree ») et du centre de contrôle de lancement Israel Aerospace Industries « Brown Hazelnut » (« Hazelnut Tree »). Le système est transportable, car il peut être déplacé vers d’autres sites préparés.

Une famille de missiles

Arrow-2 est opérationnel depuis l’an 2000, fournissant une défense endo-exo-atmosphérique. Arrow-3, un système de défense antimissile exo-atmosphérique, a été livré en 2017. Ce système est littéralement la couche supérieure du réseau de défense antimissile, à plusieurs niveaux, d’Israël. Au cours des dernières années, les deux intercepteurs ont été améliorés et ont fait l'objet de tirs d’essais réussis en Israël et en Alaska, aux États-Unis. Arrow constitue une famille comprenant entre autres Arrow 3 fonctionne à des vitesses plus élevées et des distances accrues et à des altitudes plus élevées qu’Arrow 2, interceptant des missiles balistiques pendant la partie de vol spatial de leur trajectoire.

https://www.air-cosmosboutique.com/produit/abonnement-numerique-1-an-aircosmos/