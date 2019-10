Le duo Emirates-Flydubai chiffre les résultats de son alliance

Trois ans après la mise en place de leur partenariat stratégique (cf. A&C n° 2557), Emirates et Flydubai dressent un premier bilan chiffré : près de 5,3 millions de passagers ont bénéficié de la connectivité sur les réseaux Emirates et flydubai depuis que les deux compagnies basées à Dubaï ont entamé leur partenariat en octobre 2017.

En outre, quelque 800 000 membres d'Emirates Skywards ont accumulé plus de 1,5 milliard de Miles sur des itinéraires Emirates et flydubai en partage de code, au cours des 12 derniers mois.

"Le partenariat stratégique entre Emirates et flydubai a été un réel succès, générant des bénéfices pour les voyageurs, pour les deux compagnies et pour la ville de Dubaï. À l'avenir, Emirates et flydubai continueront à développer leur partenariat afin d'offrir aux voyageurs et à toutes les parties prenantes de meilleurs trajets et encore plus de valeur ajoutée", a déclaré son Altesse Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive of Emirates Group, and Chairman of flydubai

Aujourd'hui, les passagers d'Emirates peuvent rejoindre en toute simplicité les 94 destinations du réseau flydubai via l'aéroport international de Dubaï, et les passagers de flydubai peuvent accéder aux 143 destinations Emirates. Globalement, les destinations flydubai préférées des passagers d'Emirates sont : Belgrade, Bucarest, Catane, Katmandou, Kiev, Kilimandjaro, Cracovie, Salalah, Tbilissi et Zanzibar.

Le partenariat entre Emirates et flydubai va au-delà du partage de codes et comprend des initiatives qui couvrent des activités commerciales telles que la coordination des horaires pour offrir aux clients des prix plus compétitifs, la planification du réseau et l'exploitation des aéroports pour faciliter le flux des passagers entre les deux compagnies, ainsi que l'alignement des programmes de fidélité afin de stimuler les opportunités de revenus et de remboursement.