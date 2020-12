Le Dubai Airshow mise sur l'après Covid-19

Dubai Airshow : calendrier plus favorable

Confrontés à un calendrier pandémique toujours hors de contrôle et à des perspectives toujours incertaines, les organisateurs du Paris Airshow ou Salon du Bourget n'avaient pas eu d'autre choix que d'annuler une édition 2021 qui se prépare dès le mois de janvier. Le Salon du Bourget est en effet une ville éphémère dont les fondations sont rebâties dès le début de l'année pour être fin prête pour le mois de juin. Une mobilisation impossible à tenir dans un contexte sanitaire qui ne sera malheureusement pas sous contrôle d'ici le mois juin 2021. Ce qui laisse un espace pour le Dubai Airshow qui doit se dérouler plus tard dans l'année 2021, soit du 14 au 18 novembre. En espérant que la pandémie sera sous contrôle d'ici là.

Premier salon aéro de sortie de crise ?

Le Salon du Bourget ou Paris Airshow ne sera donc pas le salon de la sortie de crise. Celui de Dubai peut être. C'est le pari des organisateurs du Dubai Airshow 2021 qui sera donc un "salon normal", c'est à dire pas virtuel avec chalets, stands et exposition de matériels. Le tout dans le respect des gestes barrières et de carnets de vaccination mis à jour. L'objectif des organisateurs est de faire de cette 17e édition "une plateforme de réflexion pour redéfinir les stratégies, naviguer dans un contexte incertain, remettre en route la filière aérospatiale et de défense mondiale". Le tout dans un contexte où le transport aérien mondial commencerait, selon l'IATA, à redémarrer au cours du second semestre 2021.

La carte de la numérisation de la filière aéro

La prochaine édition du Dubai Airshow joue la carte de la numérisation et de ses différents dérivés : 5G, cybersécurité, intelligence artificielle et "blockchain". Des sujets qui seront traités à la fois par le biais de conférences et d'espaces dédiés dans l'exposition. Autre nouvel espace : le "East-West Startup Hub". Bref, la plateforme de connexion entre startups de l'Ouest et de l'Est de la planète, dans la logique du réseau de la compagnie aérienne Emirates et de son hub de Dubai. L'un ne va jamais sans l'autre, comme dirait un philosophe connu. Cet espace dédié aux startups fait tout de suite penser au Paris Air Lab initié par les organisateurs du Salon du Bourget qui restent clairement "une source d'inspiration" pour les autres salons aérospatiaux et de défense.