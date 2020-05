Le drone NX70, l'allié des forces terrestres

Micro-drones NX70.

Novadem a annoncé le 5 mai dernier avoir remporté un contrat avec le Ministère des Armées et plus spécifiquement avec la DGA, afin d'équiper l'armée de terre en micro-drones. Après avoir déjà commandé un premier lot de NX70 en 2018 dans le cadre d'une urgence opérationnelle, le MinArm a décidé de faire à nouveau confiance à la PME aixoise. « Cette nouvelle acquisition porte ainsi la flotte de NX70 à plus d'une centaine de drones disponibles pour appuyer les opérations des forces françaises », rapporte ainsi Novadem. Ce sont ainsi 20 nouveaux systèmes qui ont été commandés par la DGA, afin d'être projetés en opérations, « portant ainsi l'acquisition totale à plus de 4M€ », complète l'entreprise.

Disposer de moyens complémentaires.

Afin de pouvoir répondre aux exigences de certaines missions, la DGA a également passé commande pour des équipements additionnels auprès de Novadem. Outre les systèmes de drone, le contrat comprend ainsi un système d'alimentation via un ombilical afin de pouvoir mener des missions de longue durée. Des RVT, ou remote video terminal, ont également été acquis, lesquels « permettent aux personnels sur le terrain de bénéficier du retour vidéo et cartographique du drone et ainsi partager une vision globale de la situation », a détaillé le Président de Novadem, Pascal Zunino.

Fiabilité du système.

Cette nouvelle commande fait suite à l'emploi des NX70 en opération, où les aéronefs ont pu à plusieurs reprises démontrer leur capacité. « L'armée de terre est fière d'avoir choisi le NX70 qui répond parfaitement à son besoin, tant par ses performances intrinsèques que par ses liaisons sécurisées. Sa projection immédiate en opérations, signe d'un besoin avéré, d'excellence et de fiabilité, lui permet de participer déjà très directement à la protection et à la supériorité de nos unités engagées en opérations extérieures », a déclaré le Général de division Charles Beaudoin, Directeur plans et programmes à l'Etat Major de l'Armée de Terre. Un premier lot de NX70 a été réceptionné par la DGA le 3 avril dernier et devrait prochainement rejoindre le théâtre de l'opération Barkhane. L'ensemble des systèmes seront par ailleurs réceptionnés d'ici à la fin de l'été.