Le DOD américain dévoile la liste des entreprises militaires chinoises opérant aux États-Unis

46 entreprises chinoises identifiées

Le DoD a publié une mise à jour de l’inventaire des « entreprises militaires chinoises » actives sur le territoire américain, en conformité avec l’alinéa1260H du National Defense Authorization Act de 2021. Selon la liste, 46 entreprises chinoises ont accès à des technologies duales américaines en opérant leurs activités civiles aux États-Unis.

Y figurent notamment Aviation Industry Corporation of China Ltd. (AVIC), China Electronics Technology Group Corporation (CETC), et China North Industries Group Corporation Limited (Norinco Group), présents parmi les dix plus gros producteurs d’armement mondiaux, d’après le classement du SIPRI. On trouve également le droniste Aerospace CH UAV, responsable entre autres de la série des CH-1 à CH-10, allant du petit drone ISR de 140 kg au MALE à long rayon d’action.

Bien que leurs filiales en activité aux USA soient mentionnées, aucune information n’est donnée concernant la nature de leurs activités civiles.

Fin des barrières entre la sphère civile et militaire

La publication annuelle d’une telle liste vise à contrecarrer la stratégie dite de « fusion Militaro-Civile » de la Chine, qui lui permet d'acquérir des technologies de défense via ses entreprises civiles à l'étranger. La liste n’ayant pas été diffusée, ni même produite en 2023, sept sénateurs américains, le républicain Ted Budd (North Carolina) en tête, ont adressé hier une lettre au Defense secretary Lloyd J. Austin dans laquelle ils expriment leur inquiétude : « Le Congrès a adopté cette disposition afin de contrer la stratégie de fusion militaro-civile de la République populaire de Chine ».

Selon Budd, « la Chine acquiert la propriété intellectuelle, les recherches clés et les avancées technologiques des citoyens [américains], des chercheurs, des universitaires et de l’industrie privée du monde entier afin d’atteindre ses objectifs militaires », le tout sous couvert d’entités civiles.

Capteurs d’informations pour la recherche chinoise

Tandis qu’AVIC, dont la filiale Chengdu est à l’origine des deux principaux chasseurs de l’Armée populaire de libération, le J-10 (multirôle) et le J-7 (construit sous licence sur la base du Mig-21 russe), se concentre sur la production aérienne, le conglomérat CETC se focalise sur la recherche et le développement des radars, des logiciels embarqués et des équipements de communication de l’armée chinoise.

D’après une étude du SIPRI publiée en 2020, CETC serait le plus grand employeur chinois de chercheurs et d’ingénieurs spécialisés — environ 93 000 personnes — parmi les entreprises de la BITD chinoise. Sa filiale Hikvision qui produit des matériels de surveillance (CCTV, DVR…) emploie plus de 200 personnes aux États-Unis.

En février 2023, le 48e centre de recherche du CETC, spécialisé dans le développement de panneaux solaires, avait notamment été ajouté à la « black-list » des entités chinoises, à la suite de l’incident du ballon-espion abattu par un F-22 au large de la Caroline du Sud.